Εκτεταμένους βανδαλισμούς και σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι σε κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρμόδιοι στο εσωτερικό του χώρου μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς καταγράφηκαν ξηλωμένες ψευδοροφές, σπασμένα είδη υγιεινής, κατεστραμμένες πόρτες και διαλυμένες βιβλιοθήκες.

«Ανεξήγητες οι καταστροφές»

«Πριν περίπου ένα μήνα πήραμε τα κλειδιά και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ήταν κάτι που το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρούμε ένα χώρο να δημιουργήσουμε το νέο μας σπίτι, την νέα μας στέγη. Είναι μια ανάγκη πραγματικά σημαντική για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 οικογένειες που είναι σε αναμονή για να βάλουν τα παιδιά τους στη στέγη και επίσης έχουμε ανθρώπους με σύνδρομο Down, οι οποίοι οι γονείς τους έχουν πεθάνει και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα» είπε στο ΕΡΤNews η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Σοφία Βουκαντση.

«Έχουμε πάει στην αστυνομία, η αστυνομία είναι δίπλα μας. Προσπαθεί να βρει μια άκρη. Δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας. Μιλάμε για βανδαλισμό, δεν μιλάμε απλά για ζημιές. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι ότι τράβηξαν τις καλωδιώσεις και ό, τι υπήρχε σε σίδερο, έχουν κάνει καταστροφές οι οποίες είναι αδικαιολόγητες, ανεξήγητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία και περιμένουμε τη γραπτή εκτίμηση του μηχανικού για να δούμε πόσο θα είναι το επιπλέον κόστος για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές», ανέφερε.