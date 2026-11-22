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Την παραίτησή του υπέβαλε την Κυριακή (22/11) ο υπουργός Παιδείας της Νότιας Κορέας, Τσόι Κιο-τζιν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανεπαρκή προετοιμασία των αρχών απέναντι στον κίνδυνο αντιγραφής με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κρίσιμες εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια.

Η απόφασή του έρχεται έπειτα από ημέρες έντονης ανησυχίας στη χώρα, μετά την αποκάλυψη ότι υποψήφιος που πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία σε εθνικές εξετάσεις για φοροτεχνικούς χρησιμοποίησε μικροσκοπική κάμερα και κινητό τηλέφωνο για να εξασφαλίσει σχεδόν άριστη επίδοση.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομολογία του υποψηφίου, στις 15 Νοεμβρίου, προκάλεσε αναστάτωση μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τις ιδιαίτερα απαιτητικές πανεπιστημιακές εξετάσεις, γνωστές ως suneung, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα, ο υπουργός δέχθηκε έντονη κριτική για την καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης.

«Δεν προετοιμαστήκαμε επαρκώς»

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του μέσω της πλατφόρμας X, ο Τσόι αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση δεν είχε προετοιμαστεί εγκαίρως για τις νέες μεθόδους εξαπάτησης που καθιστά δυνατές η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντικά περιστατικά. Ωστόσο, ως αρμόδιος υπουργός, δεν θεωρώ ότι μπορώ να εξαιρεθώ από τη δημόσια κριτική ότι δεν προετοιμαστήκαμε επαρκώς εκ των προτέρων», ανέφερε.

«Τώρα που οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και υποβάλλω την παραίτησή μου», πρόσθεσε.

2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에 있어서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래되었습니다. 다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어

큰 사고없이 마무리 되었습니다. 그러나 주무부처 장관으로서 국민들께서 보시기에

미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터

자유로운 것은 아니라고 생각합니다. 수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고

사의를 표명합니다. 교육부 장관 최교진 — 최교진 (@chamckj2025) November 22, 2026

Το προεδρικό γραφείο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, έκανε δεκτή την παραίτηση.

Ο 72χρονος υπουργός είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων και για μια δήλωσή του κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης τη Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε εάν ήταν βέβαιος ότι οι αρχές θα μπορούσαν να εντοπίσουν τους υποψηφίους που θα επιχειρούσαν να αντιγράψουν, απάντησε: «Λόγω της ηλικίας μου, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσα».

Η απάντηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ενδεικτική της δυσκολίας των αρμόδιων αρχών να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους αντιγραφής.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν των εξετάσεων, ο Τσόι δεν εμφανίστηκε στις συνεντεύξεις Τύπου για την παρουσίαση των μέτρων ασφαλείας, αφήνοντας στον υφυπουργό Παιδείας την ανακοίνωση των σχετικών αποφάσεων.

Μικροσκοπικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα και έκτακτοι έλεγχοι

Η αποκάλυψη της υπόθεσης αντιγραφής οδήγησε τις αρχές σε μια σειρά έκτακτων παρεμβάσεων για την προστασία της ακεραιότητας των εξετάσεων.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η απενεργοποίηση των δημόσιων δικτύων Wi-Fi στους χώρους διεξαγωγής τους, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες σύνδεσης κρυφών ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι υποψήφιοι υποχρεώθηκαν να απενεργοποιήσουν και να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνα και τις υπόλοιπες έξυπνες συσκευές τους πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Παράλληλα, προβλέφθηκαν έλεγχοι στις τσάντες που είχαν αφεθεί στους διαδρόμους, ώστε να εντοπιστούν συσκευές που παρέμεναν ενεργοποιημένες.

Οι επιτηρητές έλαβαν επίσης οδηγίες να εξετάζουν τα γυαλιά, τα ρολόγια, τους γιακάδες, τα μανίκια και τα κουμπιά των υποψηφίων, αναζητώντας ενδεχόμενες κρυφές κάμερες.

Τα μέτρα αντανακλούν την ανησυχία ότι μικροσκοπικές συσκευές καταγραφής, σε συνδυασμό με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη αναζήτηση απαντήσεων κατά τη διάρκεια εξετάσεων.

Έκτακτες ειδοποιήσεις σε όλα τα κινητά της χώρας

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα μέτρα ήταν η αποστολή έκτακτων ειδοποιήσεων σε όλα τα κινητά τηλέφωνα της Νότιας Κορέας.

Οι ειδοποιήσεις είχαν σχεδιαστεί ώστε να ηχούν στη μέγιστη ένταση, χωρίς να μπορούν να τεθούν σε σίγαση, με στόχο να αποκαλυφθούν συσκευές που δεν είχαν παραδοθεί στους επιτηρητές.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της Πέμπτης εντοπίστηκαν 111 περιπτώσεις παραβάσεων που σχετίζονταν με ηλεκτρονικές συσκευές.

Σχεδόν οι μισές από αυτές αποκαλύφθηκαν χάρη στις έκτακτες ειδοποιήσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που απέδωσαν οι αρχές στο συγκεκριμένο μέτρο.

Παρότι δεν αναφέρθηκαν σοβαρά περιστατικά που να διαταράξουν συνολικά τη διαδικασία, ο αριθμός των παραβάσεων ενίσχυσε τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μηχανισμών επιτήρησης.

Οι εξετάσεις που καθορίζουν το μέλλον των μαθητών

Οι πανεπιστημιακές εισαγωγικές εξετάσεις suneung αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς στη Νότια Κορέα.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου οκτώ ώρες και η βαθμολογία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό σε ποιο πανεπιστήμιο μπορεί να εισαχθεί ένας υποψήφιος, επηρεάζοντας τις μελλοντικές επαγγελματικές του προοπτικές.

Η σημασία των εξετάσεων είναι τόσο μεγάλη ώστε κάθε χρόνο η χώρα προχωρά σε εκτεταμένες προσαρμογές της καθημερινής λειτουργίας της για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές θα εξεταστούν χωρίς περισπασμούς.

Κατά τη διάρκεια της 25λεπτης δοκιμασίας ακουστικής κατανόησης στα αγγλικά, αναπρογραμματίζονται οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις αεροσκαφών, προκειμένου να περιοριστεί ο θόρυβος.

Παράλληλα, αναστέλλονται οι βολές πυροβολικού και οι κινήσεις αρμάτων μάχης, ενώ το χρηματιστήριο ανοίγει μία ώρα αργότερα από το συνηθισμένο.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων περιορίζεται επίσης σε απόσταση 200 μέτρων από κάθε εξεταστικό κέντρο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέες προκλήσεις για την εκπαίδευση

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει ευρύτερο προβληματισμό στη Νότια Κορέα σχετικά με την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες.

Η χρήση μικροσκοπικών καμερών, έξυπνων συσκευών και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες αντιγραφής, οι οποίες είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν με τις παραδοσιακές μεθόδους επιτήρησης.

Οι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ήδη επικρίνει την κυβέρνηση για την καθυστερημένη λήψη μέτρων, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί πριν από την τελευταία εβδομάδα των εξετάσεων.

Η παραίτηση του Τσόι Κιο-τζιν αναδεικνύει πλέον και την πολιτική διάσταση του ζητήματος, καθώς η προστασία της αξιοπιστίας των εξετάσεων αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για την κοινωνία της Νότιας Κορέας.