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Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ενδέχεται να επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε παγκοσμίως διάσημο, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται στα σκαριά μια νέα ταινία της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης σειράς «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone). Ο 46χρονος ηθοποιός φέρεται να συνεργάζεται με τους δημιουργούς Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ για την επιστροφή του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στη μεγάλη οθόνη, περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά τη δεύτερη ταινία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης για λογαριασμό της Disney, με τους Ρόγκεν και Γκόλντμπεργκ να συμμετέχουν στη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τον Κάλκιν.

Οι δύο δημιουργοί αναμένεται επίσης να αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Point Grey Pictures.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε έχουν γίνει γνωστά άλλα ονόματα από το καστ. Η Disney αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ο Κέβιν επιστρέφει, αυτή τη φορά ως πατέρας;

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ το 1990, όταν ήταν μόλις δέκα ετών, στην ταινία που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», ωστόσο δεν συμμετείχε στις μεταγενέστερες συνέχειες της σειράς.

Τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin», ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι είχε ήδη σκεφτεί μια πιθανή ιστορία για την επιστροφή του Κέβιν.

Στην εκδοχή που περιέγραψε, ο χαρακτήρας θα ήταν πλέον ενήλικος και πατέρας ενός μικρού αγοριού.

«Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι ο Κέβιν θα προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την ανατροφή του παιδιού του.

Η βασική ιδέα θα αντέστρεφε την πλοκή της πρώτης ταινίας: αντί να μείνει μόνο του στο σπίτι ένα παιδί και να αντιμετωπίσει τους εισβολείς, ο γιος του Κέβιν θα κλείδωνε τον πατέρα του έξω από το σπίτι.

Μάλιστα, θα χρησιμοποιούσε περίτεχνες παγίδες για να τον εμποδίσει να μπει, επαναλαμβάνοντας με διαφορετικό τρόπο τις ευρηματικές κατασκευές που είχαν κάνει διάσημο τον μικρό Κέβιν.

Η ιδέα συνδέεται και με την προσωπική ζωή του Κάλκιν, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο γιους με τη σύντροφό του, ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η νέα ταινία θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη ιστορία.

Οι επιφυλάξεις του σκηνοθέτη μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο’Χάρα

Η είδηση για την πιθανή επιστροφή του Κάλκιν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, Κρις Κολόμπους, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την αναβίωση της σειράς.

Σε δηλώσεις του στο Variety στις 20 Νοεμβρίου, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην απώλεια της Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν, Κέιτ ΜακΚάλιστερ, στις δύο πρώτες ταινίες.

Η ηθοποιός πέθανε τον Ιανουάριο του 2026, σε ηλικία 71 ετών.

«Η Κάθριν, όπως έλεγα πάντα, είναι το 50% του “Μόνος στο Σπίτι”», δήλωσε ο Κολόμπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ερμηνείας της για την επιτυχία των ταινιών.

Όπως εξήγησε, η σχέση ανάμεσα στους χαρακτήρες της Ο’Χάρα και του Κάλκιν αποτελούσε βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ταυτότητας της σειράς.

Η απουσία της καθιστά, κατά τον ίδιο, ιδιαίτερα δύσκολη την προοπτική μιας επανένωσης των αρχικών συντελεστών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κολόμπους δεν γνώριζε ότι βρισκόταν υπό ανάπτυξη νέα ταινία όταν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Η πρόσφατη επιστροφή του Κάλκιν ως Κέβιν

Η πιθανή κινηματογραφική επιστροφή έρχεται λίγες ημέρες μετά την επανεμφάνιση του Κάλκιν ως ενήλικου Κέβιν ΜακΚάλιστερ σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s.

Η διαφήμιση κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου, 36 χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, και αξιοποίησε τη νοσταλγία που εξακολουθεί να προκαλεί ο χαρακτήρας.

Η αρχική ταινία «Μόνος στο Σπίτι» κυκλοφόρησε το 1990 και αφηγείται την ιστορία ενός οκτάχρονου αγοριού που μένει κατά λάθος πίσω όταν η οικογένειά του αναχωρεί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της.

Ο μικρός Κέβιν αναγκάζεται να προστατεύσει το σπίτι του από δύο διαρρήκτες, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες παγίδες και ευρηματικά τεχνάσματα.

Η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας οδήγησε στη δημιουργία συνέχειας το 1992, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν και άλλες παραγωγές με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Εάν επιβεβαιωθεί η νέα συνεργασία με τη Disney, θα πρόκειται για την πρώτη επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν στον κινηματογραφικό ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ μετά το 1992.