Μόνος στο σπίτι: Η αλήθεια πίσω από την εμβληματική σκηνή – Πώς ο Μακόλεϊ Κάλκιν αυτοσχεδίασε όταν έβαλε aftershave

Σύνοψη από το

  • Ο σκηνοθέτης του Home Alone, Κρίστοφερ Κολόμπους, αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της χριστουγεννιάτικης ταινίας, καθώς ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
  • Ο Κολόμπους είχε συμβουλεύσει τον Κάλκιν να τραβήξει τα χέρια του και να ουρλιάξει όταν το aftershave θα έκαιγε το πρόσωπό του, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι αντιδρούν έτσι.
  • Αντίθετα, ο Κάλκιν κράτησε τα χέρια του στα μάγουλά του στην πρώτη λήψη, δημιουργώντας την εμβληματική γκριμάτσα που ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε ως «την πιο εμβληματική στιγμή του Home Alone».
Ο σκηνοθέτης του Home Alone, Κρίστοφερ Κολόμπους, αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της χριστουγεννιάτικης ταινίας, καθώς ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του — κυριολεκτικά.

Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που γνωρίσαμε για πρώτη φορά τον Κέβιν, όταν βρέθηκε κατά λάθος εγκαταλελειμμένος από την οικογένειά του στο σπίτι του στην ταινία του 1990, και 33 χρόνια από τότε που επέστρεψε για νέες σκανταλιές στο σίκουελ Home Alone 2: Lost in New York.

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, οι ταινίες παραμένουν από τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικης περιόδου, αν και ορισμένες σκηνές είναι πιο εμβληματικές από άλλες.

Μια συγκεκριμένη έκφραση του Κέβιν έρχεται αμέσως στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων που έχουν δει τις ταινίες: μάτια ορθάνοιχτα, στόμα ακόμη πιο ανοιχτό, χέρια κολλημένα στα μάγουλα.

Τη γκριμάτσα αυτή θυμόμαστε από την πρώτη ταινία Home Alone, η οποία συχνά θεωρείται από τους θαυμαστές ως η αγαπημένη ολόκληρης της σειράς.  Στη σκηνή, ο Κέβιν ετοιμάζεται για τη μέρα και βάζει aftershave  στο πρόσωπό του — και τότε κάνει αυτή την έκφραση που έχει μείνει στην ιστορία. Το σαγόνι του «φεύγει» από τον πόνο, χτυπά τα χέρια του στα μάγουλα και ουρλιάζει με όλη του τη δύναμη.

Μόνος στο σπίτι
20th Century Fox

Όπως συμβαίνει με πολλές σκηνές στις κωμωδίες, προέκυψε εντελώς κατά λάθος και δεν ήταν γραμμένη στο σενάριο όπως τη βλέπουμε στην οθόνη.

Μιλώντας στο Business Insider, ο σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους εξήγησε ότι συμβούλεψε τον Κάλκιν πώς να παίξει τη σκηνή ρεαλιστικά, δεδομένου ότι ως παιδί δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ aftershave.

Ο Κολόμπους είπε: «Αν βάλεις κάτι στο πρόσωπό σου που καίει, οι περισσότεροι άνθρωποι τραβάνε αμέσως τα χέρια τους. Οπότε η οδηγία μου ήταν: όταν χτυπήσεις το πρόσωπό σου, να τραβήξεις τα χέρια και να ουρλιάξεις».

Ωστόσο, ο Κάλκιν δεν ακολούθησε ακριβώς τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Ο Κολόμπους συνέχισε: «Νομίζω ότι ήταν η πρώτη λήψη — κράτησε τα χέρια του στα μάγουλά του. Είναι αστείο, η πιο εμβληματική στιγμή του Home Alone ήταν ένα ατύχημα».

 

