Home Alone: Το σπίτι της ταινίας θα ανακαινιστεί – Επιστροφή στην αισθητική της δεκαετίας του ’90

Σύνοψη από το

  • Το εμβληματικό σπίτι της ταινίας «Home Alone» ανακαινίζεται από τους νέους ιδιοκτήτες του, με στόχο να αποκατασταθεί η αισθητική της δεκαετίας του ’90. Ο επικεφαλής του έργου δήλωσε ότι «θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία».
  • Η κατοικία είχε ανακαινιστεί ριζικά το 2018, αντικαθιστώντας τη ζεστή αισθητική της με ένα φωτεινό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Αυτή η αλλαγή επικρίθηκε ευρέως από τους θαυμαστές, οι οποίοι ένιωθαν ότι το σπίτι είχε χάσει τον χαρακτήρα του.
  • Το σπίτι, που αγοράστηκε νωρίτερα φέτος έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων, προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά. Οι δρόμοι χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων λόγω της έντονης κίνησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

home-alone

Οι νέοι ιδιοκτήτες του πραγματικού σπιτιού που παρουσιάζεται στην κλασική ταινία του 1990 «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι) το αποκαθιστούν στην παλιά του αίγλη, μετά την προηγούμενη ανακαίνιση που προκάλεσε αντιδράσεις από τους θαυμαστές της ταινίας.

Το εμβληματικό σπίτι στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ — που χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία της οικογένειας ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» και στη συνέχεια της του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» — αγοράστηκε νωρίτερα φέτος έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αγοραστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έργα ανακαίνισης, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο ζεστός, πολύχρωμος εσωτερικός χώρου που προβάλλεται στην αρχική ταινία.

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη από την ταινία» δήλωσε ο Σκοτ Πράις, επικεφαλής του έργου ανακαίνισης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC5 Chicago. «Υπήρχαν τόσα πολλά υπέροχα χρώματα και σε έκαναν να νιώθεις σαν οικογένεια και σαν στο σπίτι σου και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία» διευκρίνισε.

Η κατοικία ανακαινίστηκε ριζικά ανακαίνιση το 2018 και αντικαταστάθηκε η ζεστή αισθητική του με ένα φωτεινό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό — μια αλλαγή που επικρίθηκε ευρέως από τους θαυμαστές, οι οποίοι ένιωθαν ότι το σπίτι είχε χάσει τον χαρακτήρα του.

Η έπαυλη με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και χτίστηκε αρχικά το 1921. Διαθέτει, μεταξύ άλλων γυμναστήριο, δύο υδρομασάζ, τέσσερα τζάκια, χώρο αναψυχής, ιδιωτικό κινηματογράφο και κλειστό γήπεδο.

Η ταινία θεωρείται κλασική Χριστουγεννιάτικη, καθώς την ιστορία του οκτάχρονου Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν) που υπερασπίζεται το σπίτι του από δύο ληστές με κάθε δυνατό μέσο, παρακολουθούν ξανά τις μέρες των Χριστουγέννων.

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

ΕΕ: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει στις ασφαλείς συναλλαγές-πληρωμές στην ΕΕ

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει σήμερα η υποβολή ενστάσεων-Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:25 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Απόψε το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς – Όλα τα μυστικά μένουν εδώ

Το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς «Grand Hotel» θα προβληθεί απόψε στις 21:00. Ο Ά...
09:08 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (16/12): Ανακατατάξεις στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ξεκάθαρη πρωτιά στην τηλεθέαση για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,5%, α...
08:00 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα FactoryOutlet H προσφορά ι...
07:00 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα