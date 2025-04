Ο σκηνοθέτης του «Home Alone 2» θέλει να αφαιρέσει τη σκηνή με τον Τραμπ αλλά φοβάται ότι θα τον απελάσει – «Εύχομαι να είχε εξαφανιστεί»

Ένα νέο κύμα συζήτησης έχει ξεσπάσει γύρω από την εμβληματική ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», καθώς έχει επανέλθει στο προσκήνιο η διαβόητη εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Κρις Κολόμπους, εκφράζει πλέον δημόσια την επιθυμία του να αφαιρεθεί η σύντομη σκηνή (cameo) του Τραμπ, ωστόσο παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να του κοστίσει ακριβά.

Ο Κολόμπους μίλησε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle για την επτά δευτερολέπτων εμφάνιση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως «βάρος».

«Έχει γίνει μια κατάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχει γίνει ψυχολογικό βάρος για μένα. Απλώς εύχομαι να είχε εξαφανιστεί».

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης που βρίσκεται πίσω και από την ταινία «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» δεν θεωρεί εύκολη υπόθεση την αφαίρεση της σκηνής.

«Δεν μπορώ να την κόψω. Αν την κόψω, μάλλον θα με στείλουν εκτός της χώρας», σχολίασε σκωπτικά, κάνοντας αναφορά στις κατά καιρούς δηλώσεις του Τραμπ για μαζικές απελάσεις.

«Θα θεωρηθώ ακατάλληλος να ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε θα πρέπει να επιστρέψω στην Ιταλία ή κάτι τέτοιο». Ο Κολόμπους, γεννημένος στην Πενσιλβάνια, έχει ιταλική καταγωγή.

Η ταινία του 1992 ακολουθεί τον Κέβιν Μακάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν), ο οποίος ταξιδεύει κατά λάθος στη Νέα Υόρκη αντί για το Μαϊάμι, και καταλήγει στο Plaza Hotel, όπου και συναντά τον Τραμπ σε μια σύντομη σκηνή όπου του ζητά οδηγίες.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο τότε ιδιοκτήτης του Plaza Hotel «επέβαλε» την παρουσία του στην ταινία.

«Πληρώσαμε το ποσό για τα γυρίσματα στο Plaza», είπε σε συνέντευξή του στο Business Insider το 2020, «αλλά [ο Τραμπ] είπε επίσης: “Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιήσετε το Plaza είναι αν είμαι κι εγώ στην ταινία”».

«Έτσι συμφωνήσαμε να τον βάλουμε στην ταινία, και όταν την προβλήθηκε για πρώτη φορά συνέβη κάτι πολύ περίεργο: ο κόσμος χειροκρότησε όταν εμφανίστηκε ο Τραμπ στην οθόνη. Οπότε είπα στον μοντέρ μου: “Άφησέ τον στην ταινία. Είναι μια στιγμή για το κοινό”», πρόσθεσε ο Κολόμπους.

🚨 BREAKING: This is the scene from ‘“Home Alone 2” that director

Chris Columbus says he wants removed.

President Trump’s scene lasted only 5 seconds, but director Columbus is having a liberal meltdown.

This was over 33 years ago. Thoughts? pic.twitter.com/TaHyybDFGx

— RedpillGoku™ (@redpillgoku) April 15, 2025