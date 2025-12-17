Θεσσαλονίκη: Έξι λεωφορειακές γραμμές σε 24ωρη λειτουργία μέσα στις γιορτές

Την απόφαση να παρατείνει πιλοτικά σε 24ωρη λειτουργία έξι λεωφορειακές γραμμές για τις 20 και 27 Δεκεμβρίου 2025, έλαβε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Πρόκειται για τις γραμμές 6, 14, 27 και 32 του ΟΑΣΘ και τις γραμμές 58 και 66 που λειτουργούν από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης/Σερρών ΑΕ, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται ανά μισή ώρα περίπου, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 05:00 και τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΣΕΘ. Προστίθεται, επίσης, ότι χάρη στην άμεση ανταπόκριση του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ, η εφαρμογή της απόφασης καθίσταται εφικτή και εκτιμάται ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Καλογερούδης και Γιάννης Τόσκας αντίστοιχα, αναφέρουν ότι πρόκειται για εφαρμογή πρωτοβουλίας του υπουργείου Μεταφορών που υλοποιείται κατά τη διάρκεια των εορτών, περίοδο κατά την οποία πολίτες και επισκέπτες μετακινούνται περισσότερο τις νυχτερινές ώρες. Προσθέτουν ότι τόσο ο ΟΑΣΘ όσο και η ΚΤΕΛ, οι πάροχοι με τους οποίους συνεργάζονται άψογα, ανταποκρίθηκαν άμεσα, διευρύνοντας τον προγραμματισμό των συγκεκριμένων γραμμών και στελεχώνοντάς τες με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδιασμού.

Παράλληλα, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους των παρόχων ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ΚΤΕΛ Σερρών, επισημαίνοντας ότι χωρίς τη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

