Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μυλωνάκης: «Ουδέποτε είχα πληροφόρηση ή ενημέρωσα οποιονδήποτε για επισυνδέσεις της δικογραφίας»

«Όλα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στοιχεία στα fake news της αντιπολίτευσης», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Μυλωνάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατήγγειλε την προσπάθεια μέρους της αντιπολίτευσης να τον εμπλέξουν με εικασίες, αβάσιμα σενάρια και παραπλανητικά δημοσιεύματα, εναντίον των οποίων, όπως τόνισε, έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Ο υφυπουργός επικαλέσθηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις του στη Βουλή αλλά και τις απαντήσεις που έχει δώσει σε πληθώρα δημοσιευμάτων επισημαίνοντας πως όλα όσα έχει πει συνοδεύονται με συγκεκριμένα τεκμήρια, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, γιατί πολύ απλά περιγράφουν πραγματικά περιστατικά και την αλήθεια.

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι δήθεν ενημέρωσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκώρο τον Ιούνιο του 2024 για το περιεχόμενο επισυνδέσεων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είχε καμία πληροφόρηση και δεν ενημέρωσε κανέναν για το περιεχόμενο επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ουδέποτε ο κ. Μπουκώρος σε δηλώσεις του ή συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί στο όνομα του ενώ επικαλέσθηκε και την πρόσφατη μαρτυρία του βουλευτή Μαγνησίας στην Εξεταστική, όπου επίσης δεν αναφέρθηκε το παραμικρό, «παρά την προσπάθεια ορισμένων να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να βάλουν λόγια στο στόμα του».

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε μάλιστα ότι όταν δεν κατάφεραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον σκοπό τους, επιτέθηκαν με ανακοινώσεις κατά του κ. Μπουκώρου, επιμένοντας στην κατασκευή fake news.

Ταυτόχρονα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργών αναφέρθηκε και στις επίσημες διαψεύσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη ότι δήθεν και αυτοί είχαν ενημερωθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αναλογισθείτε το παράλογο επιχείρημα, που ορισμένα μέσα ενημέρωσης διακίνησαν και δυστυχώς σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υιοθέτησαν: Δεν υπουργοποιήθηκε ο κ. Μπουκώρος στον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2024 επειδή δήθεν γνωρίζαμε τις επισυνδέσεις, αλλά υπουργοποιήθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2025.

Δηλαδή, αυτοί που το ισχυρίζονται, θέλουν να μας πείσουν ότι αυτά που τάχα ξέραμε το καλοκαίρι του 2024, τα ξεχάσαμε τον Μάρτιο του 2025. Αυτά δεν στέκουν και δεν αντέχουν σε καμία λογική» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάκης, θυμίζοντας ότι και ο κ. Μπουκώρος στην Εξεταστική τόνισε ότι ποτέ δεν συνέδεσε την μη υπουργοποίησή του τον Ιούνιο του 2024 με την ενημέρωση που λέει ότι έλαβε από κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε για την ύπαρξη μιας δικογραφίας του 2021 που τέθηκε στο αρχείο.

«Ο κ. Μπουκώρος μάλιστα εξήγησε και γιατί δεν κατονομάζει την κυβερνητική πηγή που τον πληροφόρησε για την ύπαρξη μιας δικογραφίας του 2021 που είχε τεθεί στο αρχείο.

Όχι για επισυνδέσεις και το περιεχόμενο τους, αλλά μια προφορική ενημέρωση που δεν προκάλεσε καμία συσκότιση και καμία παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να παρεμποδιστεί κάτι που έγινε το 2021 από μια ενημέρωση που έλαβε χώρα, όπως ο κ. Μπουκώρος είπε, τον Ιούνιο του 2024;» δήλωσε.

Ο κ. Μυλωνάκης αναφέρθηκε και στο δήθεν «μυστικό υπόμνημα» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα που τάχα απέκρυψε, όταν ο ίδιος το απέστειλε στα μέλη της Εξεταστικής μόλις το ζήτησαν.

Όπως είπε, «Είχα απαντήσει σχετικά με το θέμα στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ενώ όταν λάβατε το σημείωμα από εμένα θα διαπιστώσατε ότι πράγματι είναι ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που είχα λάβει στις 15 Ιουνίου του 2025, και όχι του 2024 όπως κάποιοι έλεγαν, από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα. Όχι δηλαδή από ένα εν ενεργεία στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά από έναν συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που στο παρελθόν υπηρέτησε στον Οργανισμό. Και δεν το έλαβα το 2024, σε χρόνο δηλαδή που δεν ήταν γνωστή η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αλλά τον Ιούνιο του 2025. Το εν λόγω σημείωμα το ζήτησα από τον κ. Βάρρα στη συνάντησή μας στις 28 Μαΐου του 2025 και μου εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου του 2025. Όπως διαπιστώσατε, δεν έχει χαρακτηριστικά εγγράφου, δηλαδή δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου και αποδέκτη, ούτε έχει εκδοθεί από κάποιο δημόσιο φορέα».

Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ότι όπως είχε πει και στη Βουλή, το σημείωμα του κ. Βάρρα αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε για την υποβολή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε να ερευνηθεί κυρίως ο ρόλος των εταιριών και των τεχνικών συμβούλων και να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και ποιο ρόλο διαδραμάτισαν οι εταιρίες αλλά και συγκεκριμένοι ιδιώτες όλα αυτά τα χρόνια.

«Γιατί το ζήτησα; Διότι πολύ απλά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, κυριαρχούσε στην επικαιρότητα την περίοδο της συνάντησης μας και ήθελα να ενημερωθώ προσωπικά για το θέμα λειτουργίας του συστήματος πληρωμών, αλλά και διότι ο κ. Βάρρας μου διαμήνυσε ότι έπρεπε να συναντηθούμε καθώς είχε πληροφορίες ότι επίκειται νέο πρόστιμο σε βάρος της Χώρας μας» είπε ο κ. Μυλωνάκης προσθέτοντας τα εξής:

«Όπως ο κ. Βάρρας κατέθεσε ενώπιον σας είχε κάποια ενημέρωση για πιθανό καταλογισμό προστίμων στη χώρα μας που ήθελε να μας επικοινωνήσει. Μια ημέρα πριν την συνάντηση μας, στις 27 Μαΐου του 2025, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου που συμμετείχα, στην οποία ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση η κατάργηση του Οργανισμού και η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Σας θυμίζω ότι λίγες ημέρες πριν, και πιο συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου του 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ανακοίνωση της είχε γνωστοποιήσει ότι πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους στα γραφεία του Οργανισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως αντιλαμβάνεστε, το περίεργο θα ήταν να μην ζητήσω ενημέρωση από έναν συνεργάτη μας στην Προεδρία, που διαθέτει σχετική εμπειρία στα αγροτικά ζητήματα και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισημαίνω, ότι ο κ. Βάρρας στην κατάθεση του τόνισε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε κοινές συσκέψεις μαζί μου, οπότε και αυτός είναι άλλος ένας μύθος που κατέρρευσε» είπε ο υφυπουργός.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος του κ. Βάρρα, ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι δεν περιλαμβάνει αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αντιθέτως, περιγράφει την άποψη του συντάκτη του για τη συνέχιση της τεχνικής λύσης.

«Σας θυμίζω ότι μόλις προχθές ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρης, ενώπιον σας υπεραμύνθηκε της τεχνικής λύσης, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του στήριξε ακόμη και την πρότασή του για προανακριτική πάνω στη συνέχιση της τεχνικής λύσης από την κυβέρνησή μας. Βέβαια είναι απολύτως εύλογο αυτό για τον κ. Χνάρη, καθώς προκύπτει ότι και ο ίδιος λάμβανε και λαμβάνει ενισχύσεις με βάση την Τεχνική Λύση. Και επαναλαμβάνω ότι το περιεχόμενο του σημειώματος συνεκτιμήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απέρριψε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρα είναι σαφές ότι η άποψη της πλειοψηφίας δεν ήταν σύμφωνη με την άποψη του κ. Βάρρα και δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τους δύο υπουργούς μας, που να δικαιολογούν την περαιτέρω αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους μέσω προανακριτικής επιτροπής».

Ο κ. Μυλωνάκης κατήγγειλε επίσης την προσπάθεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, να τον εμφανίσει ως δήθεν εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα ελεγχόμενο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας λόγο για «επιχείρηση αυτοεκπληρούμενης προφητείας ή καλύτερα αυτοεκπληρούμενης παραδημοσιογραφίας». «Έχω στείλει στη δικαιοσύνη τα δημοσιεύματα τα οποία υιοθετώντας τις σκοτεινές εποχές της σκευωρίας Νovartis επιχειρούν να με πλήξουν» ανέφερε.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός τόνισε ότι «συγκεκριμένος εκδότης υπέβαλλε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου στη βάση δημοσιευμάτων που είχε ήδη δημοσιεύσει, επιχειρώντας να δημιουργήσει τη στρεβλή εντύπωση ότι τάχα είμαι ελεγχόμενος από τις ευρωπαϊκές και εθνικές εισαγγελικές αρχές».

«Μετά από αυτό, το ίδιο έντυπο ρωτούσε την Ευρωπαία εισαγγελέα στη συνέντευξη τύπου που η τελευταία παραχώρησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στη χώρα μας, αν δήθεν είμαι υπό έλεγχο, για να πάρει την απάντηση από την κ. Κοβέσι ότι δεν το γνωρίζει. Μια μηνυτήρια αναφορά, που όπως είχα από την πρώτη στιγμή προβλέψει, εστάλη τελικά στη Βουλή με το άρθρο 86 του Συντάγματος. “Κώστας κερνάει και Κώστας πίνει” δηλαδή. Μιλάμε για δημοσιογραφικές πρακτικές που μόνο ως μαφιόζικες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές που μας φέρνουν στη μνήμη την περίοδο που τα ίδια πρόσωπα έστηναν μια άλλη μεγάλη σκευωρία όπως αυτή της Νοβάρτις. Ένα στήσιμο που τότε η κ. Κωνσταντοπούλου είχε καταγγείλει δημόσια, αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον εν λόγω εκδότη» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Ο κ Μυλωνάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της παραίτησης του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα λέγοντας ότι σημειώθηκε μετά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδίως μετά το μπαράζ επιθετικών ανακοινώσεων μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Σας θυμίζω ότι ο κ. Σαλάτας στην κατάθεση του, τόνισε ότι στην «περιβόητη» τηλεφωνική επικοινωνία μας, του επισήμανα ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Σαλάτας, δηλαδή, κατέρριψε πανηγυρικά το παραπλανητικό «αφήγημα» που επιχείρησαν να κατασκευάσουν κάποιοι περί δήθεν παρέμβασης της κυβέρνησης στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν στην πράξη αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο».

Ο κ. Μυλωνάκης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε κατηγόρησε τον κ. Σαλάτα για διάθεση παρακώλυσης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς, όπως τόνισε, δεν είχε εικόνα των πραγματικών περιστατικών, ούτε ο ίδιος τον απέλυσε, αλλά του επισήμανε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι εμποδίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της, αλλά αντιθέτως να υπάρξει διευκόλυνση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Σας το επιβεβαίωσε αυτό και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, λέγοντας ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή του, αφού προηγουμένως η δημόσια ένταση ανάμεσα στον κ. Σαλάτα και την ευρωπαϊκή εισαγγελία, εξέπεμπαν μια εικόνα μη αποδεκτή από τον ίδιο. Και συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του υπουργού», κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.