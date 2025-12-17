Περικλής Λιανός: «Όταν δεν μπορούσα να τα καταφέρω, έφευγα»

Σύνοψη από το

  • Ο Περικλής Λιανός δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@Star: «Έφτασα στα όρια μου, αλλά τα κατάφερα. Όταν δεν μπορούσα να τα καταφέρω, έφευγα».
  • Ο ηθοποιός σχολίασε τις δηλώσεις του Σπύρου Πουλή, βρίσκοντας «πολύ ακραίο» και «πολύ υπερβολικό» αυτό που είπε για τους ηθοποιούς που δεν εργάζονται.
  • Κλείνοντας, ο Περικλής Λιανός έδωσε τη δική του οπτική για το επάγγελμα του ηθοποιού, τονίζοντας: «Μένει όποιος θέλει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Περικλής Λιανός
Φωτογραφία: Periklislianos/ Instagram

«Έφτασα στα όρια μου, αλλά τα κατάφερα. Όταν δεν μπορούσα να τα καταφέρω, έφευγα» δήλωσε ο Περικλής Λιανός στην κάμερα του Breakfast@Star.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Σπύρου Πουλή ότι «το 90% των ηθοποιών που δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή αξίζει να μη δουλεύουν. Δεν μπορώ… Το βρίσκω πολύ ακραίο, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτός που είναι παθιασμένος για τη δουλειά, θα δουλέψει. Το βρίσκω και πολύ υπερβολικό αυτό που λέει ο Σπύρος».

Κλείνοντας, έδωσε τη δική του οπτική για το επάγγελμα του ηθοποιού: «Μένει όποιος θέλει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανησυχητική αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά – Πώς θα τα προστατέψουμε;

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

ΕΕ: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει στις ασφαλείς συναλλαγές-πληρωμές στην ΕΕ

Ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Αρχίζει σήμερα η υποβολή ενστάσεων-Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:36 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Λούκας Γιώρκας: «Έχω δεχθεί παρατραβηγμένες συμπεριφορές – Άφησα τον άνθρωπο να εκτονωθεί και συνέχισα»

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προαναγγελθείσα κατα...
08:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό»

«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον ...
03:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπ...
01:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ορφέας Αυγουστίδης: Η επική ατάκα του γιου του για τα «Φαντάσματα» – «Του λέω “δεν ντρέπεσαι να το λες στον πατέρα σου αυτό;”»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα