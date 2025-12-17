Περικλής Λιανός: «Όταν δεν μπορούσα να τα καταφέρω, έφευγα»

«Έφτασα στα όρια μου, αλλά τα κατάφερα. Όταν δεν μπορούσα να τα καταφέρω, έφευγα» δήλωσε ο Περικλής Λιανός στην κάμερα του Breakfast@Star.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Σπύρου Πουλή ότι «το 90% των ηθοποιών που δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή αξίζει να μη δουλεύουν. Δεν μπορώ… Το βρίσκω πολύ ακραίο, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτός που είναι παθιασμένος για τη δουλειά, θα δουλέψει. Το βρίσκω και πολύ υπερβολικό αυτό που λέει ο Σπύρος».

Κλείνοντας, έδωσε τη δική του οπτική για το επάγγελμα του ηθοποιού: «Μένει όποιος θέλει».