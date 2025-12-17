Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup – MVP ο Τζέιλεν Μπράνσον με 25 πόντους και 8 ασίστ

  • Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup στο Λας Βέγκας, νικώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 124-113 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
  • MVP του NBA Cup αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 25 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Οου Τζι Ανουνόμπι ηγήθηκε της αντεπίθεσης των Νικς με 28 πόντους.
  • Η ομάδα της Νέας Υόρκης ανέτρεψε διαφορά 11 πόντων στο τρίτο δωδεκάλεπτο και «καθάρισε» το ματς στο τελευταίο, με επιμέρους σκορ 35-19.
Φωτογραφία: Reuters

Ο Οου Τζι Ανουνόμπι με πέντε τρίποντα και 28 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης των Νιου Γιορκ Νικς στην τέταρτη περίοδο, οδηγώντας τους στη νίκη με 124-113 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς και στην κατάκτηση του NBA Cup στο Λας Βέγκας, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

MVP του NBA Cup αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό με 25 πόντους και 8 ασίστ, με τους Νικς να πανηγυρίζουν την έκτη διαδοχική νίκη τους και τη 10η στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις τους, αν και ο τελικός του τουρνουά δεν προσμετράται στη βαθμολογία και τα στατιστικά της κανονικής περιόδου.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης ανέτρεψε διαφορά 11 πόντων στο τρίτο δωδεκάλεπτο και «καθάρισε» το ματς στο τελευταίο, επιμέρους σκορ 35-19, εκμεταλλευόμενη και την αστοχία των Σπερς, που σούταραν μόλις με 26,3% (5/19) στην τέταρτη περίοδο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)


«Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε, αυτό είναι όλο. Αυτό πρέπει να είναι το μότο μας από εδώ και πέρα», δήλωσε ο Μπράνσον, ενώ ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, υπογράμμισε τη σημασία της επιτυχίας: «Όταν έχεις την ευκαιρία να είσαι ο τελευταίος που μένει όρθιος και να κρεμάς ένα banner, το παίρνεις σοβαρά. Και όλοι οι παίκτες μας το πήραν σοβαρά».

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, παρά το γεγονός ότι απουσίασε για περισσότερα από 12 λεπτά λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ από τον πάγκο ο Τζόρνταν Κλάρκσον είχε 15 πόντους και ο Μίτσελ Ρόμπινσον 15 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά.

Για τους Σπερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αγωνίστηκε για δεύτερο παιχνίδι μετά την επιστροφή του από τραυματισμό στη γάμπα, περιορίστηκε στα 25 λεπτά και σημείωσε 18 πόντους, ενώ ο Ντίλαν Χάρπερ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 21 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο ΝτεΆαρον Φοξ είχε 16 πόντους και 9 ασίστ, ο Στέφον Καστλ 15 πόντους και 12 ασίστ και ο Λουκ Κόρνετ 14 πόντους.

Ο προπονητής του Σαν Αντόνιο, Μιτς Τζόνσον, στάθηκε τόσο στη συνολική εικόνα όσο και στις αδυναμίες της ομάδας του: «Όταν παίξαμε με σωστό ρυθμό και αποστάσεις, δημιουργήσαμε καλές προϋποθέσεις, αλλά χάσαμε σουτ. Είναι περισσότερο ομαδικό ζήτημα. Ο Βίκτορ ατομικά δυσκολεύτηκε. Νιώθω μεγάλη απογοήτευση για την ήττα, αλλά μετά από 25 παιχνίδια έχουμε δείξει ότι μπορούμε να γίνουμε καλή ομάδα, αν και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».

Τα δωδεκάλεπτα: 28-30, 59-61, 89-94, 124-113

Οι συνθέσεις:

  • ΝΙΚΣ: Χαρτ 11 (1), Ανουνόμπι 28 (5), Τάουνς 16 (2), Μπρίτζες 11 (1), Μπράνσον 25 (1), Κλάρκσον 15 (3), Ρόμπινσον 4, Κόλεκ 14 (2), Χιουκπόρτι
  • ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 12 (2), Μπαρνς 11, Κορνέτ 14, Καστλ 15 (1), Φοξ 16 (2), Γουεμπανιαμά 18 (2), Χάρπερ 21 (5), Τζόνσον 3, Σαμπέιν 3

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

