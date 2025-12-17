Αταμάν: Ξέσπασε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού για τα συνθήματα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε – «10.000 αμόρφωτοι Τούρκοι έβριζαν τη μάνα μου»

  • Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε, με το αγωνιστικό αποτέλεσμα να περνά σε δεύτερο πλάνο λόγω όσων εκτυλίχθηκαν στην εξέδρα.
  • Ο Τούρκος coach εξέφρασε τη βαθιά του στενοχώρια, δηλώνοντας ότι «10.000 αμόρφωτοι Τούρκοι» άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της 87χρονης μητέρας του.
  • Ζήτησε από την Euroleague να μεριμνά ώστε να υπάρχει κατανόηση της τοπικής γλώσσας σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, τονίζοντας πως η ομάδα του έδωσε την απάντηση στο γήπεδο.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αταμάν
Φωτογραφία: Intime

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε με 81-77 για τη Euroleague, με το αγωνιστικό αποτέλεσμα να περνά σε δεύτερο πλάνο λόγω όσων εκτυλίχθηκαν στην εξέδρα.

Ο Τούρκος coach στάθηκε αρχικά στην εικόνα του αγώνα, εξηγώντας ότι οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έχασαν τον ρυθμό τους, κάτι που επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Εκείνο το διάστημα, όπως τόνισε, χάθηκε ο έλεγχος του παιχνιδιού, με τον ίδιο να δυσκολεύεται να πιστέψει την αντίδραση που ήρθε από την εξέδρα.

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά, αλλά αρχίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Σταματήσαμε στην επίθεσή μας. Χάσαμε τα πάντα. Η Φενέρ ξέφυγε 9-10 πόντους. Χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Σε αυτό το διάστημα, δεν καταλαβαίνω τους Τούρκους ανθρώπους, 10.000 της Φενέρμπαχτσε, που άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της μάνας μου, που είναι 87 ετών», είπε.

@eurohoops_greece😳 𝝣𝝚𝝨𝝥𝝖𝝨𝝚 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝪𝝨 𝝤𝝥𝝖𝝙𝝤𝝪𝝨 𝝩𝝜𝝨 𝝫𝝚𝝢𝝚𝝦 𝝤 𝝖𝝩𝝖𝝡𝝖𝝢 Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με σκληρά λόγια για τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, μετά τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο γήπεδο εναντίον της μητέρας του. «Είμαι πολύ απογοητευμένος. 10.000 αμόρφωτοι Τούρκοι φώναζαν συνθήματα για τη μάνα μου», σχολίασε χαρακτηριστικά.♬ original sound – eurohoops_greece


Στη συνέχεια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο αγωνιστικό σκέλος, σημειώνοντας ότι η ομάδα του αντέδρασε βρίσκοντας ξανά τον δρόμο της στο παρκέ. Ωστόσο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τα υβριστικά συνθήματα, ζητώντας από τη Euroleague να μεριμνά ώστε να υπάρχει κατανόηση της τοπικής γλώσσας σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις:

«Ο Θεός, μας βοήθησε. Αρχίσαμε να παίζουμε επιθετικά, στην άμυνα και, ο Θεός, μας βοήθησε και δώσαμε την απάντησή μας, στο γήπεδο για άλλη μια φορά. Αυτό μόνο θέλω να πω. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που αυτοί οι αμόρφωτοι τραγουδούσαν για τη μάνα μου. Η Ευρωλίγκα πρέπει να έχει κάποιον που να καταλαβαίνει την τοπική γλώσσα σε ένα τέτοιου είδους γήπεδο. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Παίζουμε μπάσκετ. Είμαι περήφανος που είμαι κόουτς της εθνικής Τουρκίας, είμαι περήφανος για ό,τι έχω πετύχει εδώ, αλλά αυτοί οι 10.000 άνθρωποι είναι αμόρφωτοι».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι τα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν ιδιαίτερα προσβλητικά και επηρέασαν έντονα τον προπονητή του.

Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα γήπεδα, ειδικά όταν αφορούν τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

«Είναι πολύ αναστατωμένος ο κόουτς. Ξέρω τι λέγανε, δεν θέλω να το πω. Ήταν πολύ άσχημη στιγμή. Είναι ο προπονητής της Εθνικής, δεν χρειάζεται να τα ακούει αυτά. Ήταν άσχημη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε», δήλωσε.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αταμάν μίλησε και στα αποδυτήρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους παίκτες του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν στο παρκέ, τονίζοντας ότι η απάντηση δόθηκε μέσα από το αποτέλεσμα και την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.

«Εντάξει, πολύ καλή δουλειά! Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά οι Τούρκοι παίκτες το καταλαβαίνουν: 10.000 άνθρωποι εδώ αρχίζουν να λένε «γαμ@ τη μάνα σου» για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ, όλους σας!».

00:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

00:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαί...
00:07 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

00:07 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι π...
23:26 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: Τον «δάγκωσαν» οι «νυχτερίδες»

Ο Ολυμπιακός κρατούσε γερά για τρία δεκάλεπτα, αλλά στο φινάλε «κατέρρευσε», χάνοντας μέσα στο...
23:03 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: «Άλωσε» την Πόλη

Στην Πόλη, ο Παναθηναϊκός δεν αναζήτησε εντυπώσεις, αλλά επιστροφή στις αρχές του και μετά τις...
