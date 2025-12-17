Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σύνοψη από το

  • Σταθερά στα μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης, του Προμαχώνα και της Εξοχής παραμένουν οι αγρότες, προχωρώντας και σήμερα (17/12) σε πολύωρους αποκλεισμούς τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.
  • Ειδικότερα, οι αγρότες στον Προμαχώνα και στην Εξοχή προχωρούν σε οκτάωρο αποκλεισμό από τις 12:00 έως τις 20:00, που αφορά κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, με τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων να παραμένει ελεύθερη ή να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.
  • Στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, οι αγρότες αποφάσισαν αντίστοιχα αποκλεισμούς από τις 18:00 και τις 19:00, για τέσσερις ώρες, επηρεάζοντας όλα τα οχήματα στους Ευζώνους και όλα τα φορτηγά στη Νίκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Σταθερά στα μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι αγρότες, προχωρώντας και σήμερα (17/12) σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Ειδικότερα, οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα προχωρούν και σήμερα σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να δώσουν στις 11:30 σήμερα το πρωί το «παρών» στο σημείο.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα: 400.000 θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη

Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα της ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η προπληρωμή τους-Ποιους αφορά

Λεωφορεία: Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι-Δείτε τις ώρες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:16 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο Γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτ...
08:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Βούγια

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Χθες (1...
08:35 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης, παραποιούν τα λόγια μου για να με αποδομήσουν

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με την πολιτική, μίλησε για ακόμη μία φορά η Μαρία Κ...
07:44 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ορισμένοι ζητούν πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στις Σέρρες

Στο Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (18/12), στις 14:00 το μεσημέρι, η Πανελλα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα