Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό»

«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον χώρο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι στο μυαλό. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε και να μιλάμε ανοιχτά. Δεν συμβαίνουν τα χειρότερα στη νύχτα» δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

«Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και πιεσμένη, αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα» πρόσθεσε.

«Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό», εξομολογείται χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Τι να σχολιάσω άλλο για τη διαθήκη της γιαγιάς μου; Για μας αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει με την απόφαση που έχει βγει και τέλος. Από κει και πέρα, καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει» περιέγραψε η τραγουδίστρια.