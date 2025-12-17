Καρυστιανού: Δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης, παραποιούν τα λόγια μου για να με αποδομήσουν

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε ξανά για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, τονίζοντας ότι στηρίζει μια κοινωνική αντίδραση πολιτών που επιθυμούν κάτι «υγιές και καινούργιο». Ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί πολιτικά πρόσωπα, αλλά «άφθαρτους που μπορούν να δώσουν λύση».
  • Δήλωσε ότι «στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά». Πρόσθεσε ότι, αν οργανωθεί σωστά, «θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα».
  • Ερωτηθείσα για την ηγεσία, απάντησε πως «δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης», ενώ κατήγγειλε ότι «το σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί και ΜΜΕ παραποιούν τα λόγια μου προκειμένου να με αποδομήσουν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με την πολιτική, μίλησε για ακόμη μία φορά η Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου  Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, που διαχώρισαν την θέση τους.

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι πρόκειται για μία κοινωνική αντίδραση απλών πολιτών που επιθυμούν κάτι υγιές και καινούργιο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί πολιτικά πρόσωπα, αλλά «άφθαρτους που μπορούν να δώσουν λύση. Το πιο βασικό είναι να μην προέρχονται από κομματικό σχηματισμό».

«Εγώ αυτό που είπα και το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά. Προφανώς και το στηρίζω. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιον τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και, αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα στάνταρντ είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, τότε θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα για να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές και καινούργιο», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ερωτηθείσα αν θα ηγηθεί αυτού του κινήματος απάντησε: «Αυτό είναι μια συλλογική κίνηση, ένα κίνημα πολιτών και δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης. Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό».

Τέλος, αναφέρθηκε και σε όσα έχει πει στο παρελθόν για εκείνη, ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος. «Τον συγκεκριμένο κύριο έχω δει δυο τρεις φορές όπως έχω δει πολύ κόσμο. Όσα ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά. Θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν αυτήν την υγιή προσπάθεια με κάθε τρόπο. Ποιοι; Το σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί και ΜΜΕ παραποιούν τα λόγια μου προκειμένου να με αποδομήσουν».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Χρόνια Αναπνευστικά Νοσήματα: 400.000 θάνατοι ετησίως στην Ευρώπη

Δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα της ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η προπληρωμή τους-Ποιους αφορά

Λεωφορεία: Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι-Δείτε τις ώρες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:16 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους καθηγητές μέσα στο Γυμνάσιο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο σχολείο της 14χρονης στην Κυψέλη όπου μαχαιρώθηκε από συμμαθήτ...
08:42 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Βούγια

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Χθες (1...
07:44 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ορισμένοι ζητούν πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στις Σέρρες

Στο Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (18/12), στις 14:00 το μεσημέρι, η Πανελλα...
07:41 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ξυλούρης: Η απάντησή του για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως “Φραπές” σε επικοινωνία με το Star έδωσε την απ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα