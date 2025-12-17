Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις 25′ στην Αττική Οδό

  • Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης, με τον Κηφισό να είναι αφόρητος και στα δύο ρεύματα.
  • Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
  • Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Μεσογείων.
Μετ’ εμποδίων σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Τετάρτης (17/12).

Στον Κηφισό, για ακόμη ένα πρωινό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην κάθοδο από την Νέα Ιωνία μέχρι και το ύψος του Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι λίγο καλύτερη, με τους οδηγούς να είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

