Ξυλούρης: Η απάντησή του για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως “Φραπές” σε επικοινωνία με το Star έδωσε την απάντηση του για τον λόγο που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε ότι “αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο, κάτι που αναδεικνύει τα κενά”.

«Από χθες αναζητείται αν αυτά για τα οποία κλήθηκα αφορούν εμένα ή άλλο πρόσωπο. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τα κενά για τα οποία επικαλέστηκα το δικαίωμα σιωπής και ότι στερούνται βασικά δικαιώματα που κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει από το νόμο και το Σύνταγμα» τόνισε.

«Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν και με μήνυσαν επειδή απλά έκανα χρήση του δικαιώματος που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν. Η αμφιβολία αν κλητεύθηκε ο σωστός άνθρωπος παραβιάζει κάθε έννοια δικαιώματος μου, ειδικά όταν επί 6 μήνες η οικογένεια μου εξευτελίζεται καθημερινά σε όλα τα Μέσα με έγγραφα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση. Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους με κορόιδευαν σχετικά με τη δήλωση μου ότι σε συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήμουν εγώ ο συνομιλητής» σημείωσε ο κ. Ξυλούρης στον τηλεοπτικό σταθμό σχολιάζοντας τα όσα ειπώθηκαν για το αν υπάρχει και άλλος «Φραπές».

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, το παρατσούκλι του είναι «Τζιτζής», όπως είπε και ο ίδιος στην εξεταστική και το «Φραπές» είναι ένα παρατσούκλι που του αποδόθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο από τον Κυριάκο Βελόπουλο.