Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη μείωση των ενοικίων και την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, το οποίο περιλαμβάνει επιστροφή ενοικίων, επιδοτήσεις για ανακαινίσεις και «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Το σχέδιο προβλέπει γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με κάλυψη έως και 90% της δαπάνης και επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως για 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός αστικών κέντρων.
  • Τίθενται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ρυθμίσεις και στο κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπονται κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη με μακροχρόνιες μισθώσεις και έκπτωση φόρου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Την επιστροφή ενοικίων, επιδοτήσεις για ανακαινίσεις, αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, κίνητρα για επενδύσεις στα ακίνητα, πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση, νέο εξοικονομώ και το «Σπίτι μου 2», ρίχνει η κυβέρνηση στην μάχη για να μειωθούν τα ενοίκια.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με τις αυξήσεις στα μισθώματα να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά των ενοικιαζόμενων κατοικιών και να μειωθούν τα μισθώματα. Χθες στο πλαίσιο της κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δέσμη μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2026.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα εξής 6 μέτρα:

  1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
  2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.
  3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.
  4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
  5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.
  6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

*Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοποριακή θεραπεία για το Αλτσχάιμερ: Φως και ήχος μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου

Το κόλπο που διατηρεί το σπίτι σας πεντακάθαρο – Χρήσιμο για τις γιορτές

Έρχεται «νοικοκύρεμα » στα ακίνητα- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:15 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Έρχεται «νοικοκύρεμα» στα ακίνητα

«Νοικοκύρεμα» στα ακίνητα της χώρας έρχεται το προσεχές διάστημα με την ενεργοποίηση του Μητρώ...
06:31 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τεκμαρτή φορολόγηση και ψηφιοποίηση ανεβάζουν τους τζίρους των ελεύθερων επαγγελματιών

Αύξηση στους δηλωθέντες τζίρους εμφάνισαν για το 2024 οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες ...
22:27 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τα βασικά σημεία της ρύθμισης – ανάσας για 40.000 δανειολήπτες – Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

H κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, επειδή υπάρχει έ...
22:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που υπέβαλαν αίτ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα