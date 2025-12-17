Κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας μετά το Σίδνεϊ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε χθες Τρίτη, κάλεσμα σε διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας», μετά την αιματηρή επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ. Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 42, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και αυτό κάνουμε», τόνισε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για τη Χάνουκα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP