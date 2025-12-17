Κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας μετά το Σίδνεϊ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε κάλεσμα για διεθνή συνεργασία κατά της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας», μετά την αιματηρή επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ.
  • Στην επίθεση του Σίδνεϊ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 42, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι «Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και αυτό κάνουμε», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για τη Χάνουκα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή αγώνα κατά της ισλαμιστικής τρομοκρατίας μετά το Σίδνεϊ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε χθες Τρίτη, κάλεσμα σε διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας», μετά την αιματηρή επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ. Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 42, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και αυτό κάνουμε», τόνισε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για τη Χάνουκα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δείτε αν έχετε άριστη στερεοσκοπική όραση – Εντοπίστε τον κρυμμένο αριθμό στην εικόνα σε 15 δεύτερα

Το δημητριακό της Ισπανικής κατάκτησης που μπορεί να ενισχύσει την καρδιά και να αποκαταστήσει τους μύες

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:55 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: «Παράλογος» ο αμερικανικός αποκλεισμός των πετρελαιοφόρων

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη Βενεζουέλα η απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόνα...
06:39 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες της φονικής επίθεσης

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι 9 από τους 22 σοβαρά τραυματίες, τρείς ημέρ...
06:23 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

Ξεκίνησαν σήμερα, οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ με την ά...
05:16 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κόστα Ρίκα: Το Κογκρέσο απέρριψε το αίτημα για άρση της ασυλίας του προέδρου Τσάβες

Με οριακή πλειοψηφία το κοινοβούλιο της Κόστα Ρίκα απέρριψε χθες Τρίτη, το νέο αίτημα άρσης τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα