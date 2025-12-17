Κόστα Ρίκα: Το Κογκρέσο απέρριψε το αίτημα για άρση της ασυλίας του προέδρου Τσάβες

  • Με οριακή πλειοψηφία το κοινοβούλιο της Κόστα Ρίκα απέρριψε χθες Τρίτη, το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας του προέδρου Ροδρίγο Τσάβες, παρά τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε δημόσιο χρήμα για την εκστρατεία της παράταξής του.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που το Κογκρέσο απορρίπτει αίτημα άρσης ασυλίας, καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε απορριφθεί αντίστοιχο αίτημα για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς.
  • Το ανώτατο εκλογοδικείο ζήτησε ο πρόεδρος να αντιμετωπίσει δίωξη διότι χρησιμοποίησε, κατά τρόπο «έκνομο», το αξίωμα για να «ευνοήσει πολιτικό πρόγραμμα», με τον Τσάβες να κάνει λόγο για «απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος».
Με οριακή πλειοψηφία το κοινοβούλιο της Κόστα Ρίκα απέρριψε χθες Τρίτη, το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας του προέδρου Ροδρίγο Τσάβες, παρά τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε δημόσιο χρήμα για την εκστρατεία της παράταξής του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Φεβρουαρίου 2026, κάτι που απαγορεύει ρητά το Σύνταγμα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που το Κογκρέσο απορρίπτει αίτημα άρσης ασυλίας. Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε απορριφθεί αντίστοιχο αίτημα για υπόθεση φερόμενης διαφθοράς, γεγονός που έκανε τον Τσάβες τον πρώτο αρχηγό κράτους της Κεντρικής Αμερικής που αντιμετώπισε τέτοιο νομικό αίτημα στην ιστορία της χώρας.

Στην υπόθεση που εξετάστηκε χθες στο κοινοβούλιο, σε έκτακτη συνεδρίαση προ ημερησίας διατάξεως, το ανώτατο εκλογοδικείο ζήτησε ο πρόεδρος να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσει δίωξη διότι χρησιμοποίησε, κατά τρόπο «έκνομο», το αξίωμα για να «ευνοήσει πολιτικό πρόγραμμα» ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Στην Κόστα Ρίκα είναι απαγορευμένο στον πρόεδρο εν ενεργεία να αναμιγνύεται σε προεκλογικές εκστρατείες ή να χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να ωφελήσει οποιοδήποτε κόμμα.

Η άρση της ασυλίας του κ. Τσάβες δεν εγκρίθηκε, καθώς απαιτείτο ειδική πλειοψηφία 38 μελών του Κογκρέσου (επί συνόλου 57): την ενέκριναν 35.

Στην εξουσία από τον Μάιο του 2022, ο κ. Τσάβες, που εξαπολύει συχνά φραστικές επιθέσεις εναντίον κομμάτων της αντιπολίτευσης, δικαστών, εισαγγελέων, κοινοβουλευτικών και της μερίδας του Τύπου που τον επικρίνει, έχει μιλήσει επανειλημμένα περί «απόπειρας δικαστικού πραξικοπήματος», ενορχηστρωμένη κατ’ αυτόν από «διεφθαρμένη» ελίτ.

Δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου, καθώς ο θεμελιώδης νόμος δεν επιτρέπει παρά μια θητεία στο κορυφαίο αξίωμα στην Κόστα Ρίκα. Υποψήφια του κόμματός του, του PPSD, θα είναι στενή σύμμαχος και πρώην υπουργός του, η Λάουρα Φερνάντες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

