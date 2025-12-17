Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Σύνοψη από το

  • Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show», δήλωσε πως δεν τον απασχόλησε ποτέ ο φόβος για το επάγγελμά του, καθώς «γενικά έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου».
  • Ο ηθοποιός τόνισε πως οι καλλιτεχνικές του αποφάσεις δεν βασίζονται σε στρατηγικά κριτήρια, αλλά αποκλειστικά στο προσωπικό του γούστο, καθώς «θα κάτσω να κάνω κάτι από γούστο και μόνο».
  • Αναφέρθηκε στην οικονομική σταθερότητα που του προσέφερε η υποκριτική, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «ποτέ δεν είχα τη φιλοδοξία να διατηρώ έναν ακριβό τρόπο ζωής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, μιλώντας για τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, τη στάση του απέναντι στην επιτυχία, αλλά και τη δική του ανάγκη να διατηρεί ισορροπία στη ζωή του.

Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως ποτέ δεν τον φόβισε ιδιαίτερα η φύση του επαγγέλματός του, καθώς, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζει τη δουλειά του με αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια. «Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα ο φόβος για το επάγγελμά μου, γιατί γενικά έχω μια αφέλεια σε σχέση με τη δουλειά μου. Δεν τη βλέπω με πολύ αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια. Αυτό με απαλλάσσει από το άγχος και την αγωνία του αύριο, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές κάνω και επιλογές που με αδικούν καλλιτεχνικά», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης αναφέρθηκε στις καλλιτεχνικές του αποφάσεις, που πολλές φορές δεν στηρίζονται σε στρατηγικά ή εμπορικά κριτήρια, αλλά αποκλειστικά στο προσωπικό του γούστο. «Θα κάτσω να κάνω κάτι από γούστο και μόνο, χωρίς να σκεφτώ αν είναι σε χώρο που μου αρμόζει ή αν έχει τη μεγαλύτερη απήχηση. Ο κόσμος όταν σε έχει αγαπήσει μέσα από επιτυχίες, θέλει να σε βλέπει σε ανάλογου βεληνεκούς πράγματα, οπότε μπορεί να τον ξενίσει αν κάνεις μια πιο εναλλακτική επιλογή. Δεν μετανιώνω όμως, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνομαι χαρούμενος όταν πηγαίνω στη δουλειά».

Αναφερόμενος στη γενικότερη πορεία του στον χώρο, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως στάθηκε τυχερός, καθώς η υποκριτική τού εξασφάλισε και οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ να υιοθετήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής. «Υπήρξα πάρα πολύ τυχερός, γιατί αυτή η δουλειά με έχει συντηρήσει και μου έχει δώσει και οικονομικές απολαβές. Ποτέ δεν είχα τη φιλοδοξία να διατηρώ έναν ακριβό τρόπο ζωής. Ζω με τον τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι άνετα, όμορφα και ισορροπημένα και δεν έχει νόημα να απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους και το περιβάλλον που αγαπάς», σημείωσε.

