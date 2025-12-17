Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

Σύνοψη από το

  • Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, ύστερα από προειδοποίηση των Αρχών για επιδρομή εχθρικών drones.
  • Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.
  • Την ίδια ώρα, προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα εκδόθηκε και για περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο, ύστερα από προειδοποίηση των Αρχών για επιδρομή εχθρικών drones, ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια έως τη λήξη του συναγερμού. Την ίδια ώρα, προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα εκδόθηκε και για περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι «εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στο Κίεβο», επισημαίνοντας πως η εξέλιξη ακολούθησε την έκδοση προειδοποίησης για επιδρομή εχθρικών drones από τις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, ο ίδιος απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί και για περιοχές στα βόρεια του Κιέβου, διατηρώντας σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

02:20 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

