Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, αποτέλεσμα που αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική ήττα των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στάθηκε στα λάθη της ομάδας του στο τελευταίο δεκάλεπτο, αναφέρθηκε στη διαχείριση του ρυθμού, στο rotation, αλλά και στην απόφαση να μείνει εκτός 12άδας ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος του αγώνα και έφτασε να προηγείται ακόμη και με διαφορά 13 πόντων, όμως στην τέταρτη περίοδο δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του. Η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, επέστρεψε γρήγορα στο παιχνίδι και πήρε τη νίκη, αφήνοντας τους Πειραιώτες με έντονο προβληματισμό για την εικόνα τους στο φινάλε.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ξεκάθαρος για το τι δεν λειτούργησε στο τέλος. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο. Χάσαμε πολλά σουτ με καλούς σουτέρ. Από την στιγμή που μεταφέραμε την μπάλα καλά από τις παγίδες βρήκαμε ελεύθερα σουτ. Όταν τα βάλαμε φτιάξαμε διαφορές 11-12-13 πόντων. Με αυτή την ομάδα όταν δεν ελέγχεις τον ρυθμό μπορούν να επιστρέψουν σε 2-3 λεπτά. Στο τέλος χάσαμε κάποια ριμπάουντ, κρίσιμες φάσεις και δεν είχαμε καλή απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε και στη γενικότερη εικόνα της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι η Βαλένθια έπαιξε με υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. «Ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για εμάς. Το να χάνεις στην έδρα σου είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Η Βαλένθια έχει έναν εκπληκτικό ρυθμό σε κάθε μέρος του αγώνα. Χάσαμε το τελευταίο δεκάλεπτο με 16 πόντους. Σταματήσαμε να μοιράζουμε την μπάλα απέναντι στην επιθετική άμυνα που έπαιξαν πάνω στους χειριστές μας. Αντί να πασάρουμε γρήγορα και να βρούμε τις σωστές επιλογές, αποφασίσαμε να κάνουμε περισσότερες ντρίμπλες, και έτσι το κάναμε πιο εύκολο για αυτούς», τόνισε.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» επέμεινε στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας και των χαμένων ευκαιριών, σημειώνοντας ότι η εικόνα άλλαξε όταν η ομάδα του σταμάτησε να παίζει σύμφωνα με το πλάνο. «Όσο κυκλοφορούσαμε σωστά την μπάλα, είχαμε διαφορά 13 πόντων. Κάποιες φορές πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης ώστε να ακολουθήσει το πλάνο και τον ρόλο του. Σίγουρα πρέπει να αναφέρω ότι χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ. Θυμάμαι χάσαμε 6-7 εντελώς ελεύθερα τρίποντα», είπε, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Τώρα πρέπει να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και σε όλη την μπασκετική κοινότητα ότι, παίζοντας σκληρά στο επόμενο παιχνίδι, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στις νίκες. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε καλούς παίκτες. Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα της πνευματικής ετοιμότητας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εξηγεί ότι η ομάδα αποτελείται από παίκτες με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας στη EuroLeague. «Υπάρχουν παίκτες που είναι δοκιμασμένοι στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague και άλλοι όχι. Όλοι έχουν τα προσόντα να τα καταφέρουν, αλλά πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία. Αυτή ξεκινά από την πνευματική προσέγγιση: τι πρέπει να κάνει ο καθένας μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να είσαι συμπαίκτης, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις», ανέφερε, εξηγώντας παράλληλα ότι όταν αποχώρησε ο Γουόκαπ, η ομάδα έχασε ταχύτητα και δημιουργία, χωρίς να θέλει να προσωποποιήσει την κατάσταση.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε και για το rotation και τη διαχείριση του χρόνου, θέμα για το οποίο έχει δεχθεί κριτική στο παρελθόν. «Αν δούμε τους δικούς μας χρόνους, με εξαίρεση τον Βεζένκοβ, δεν έπαιξε κανείς άλλος πάνω από 30 λεπτά. Πολλοί λένε ότι παίζω με το ρολόι. Αυτήν τη στιγμή οι ομάδες βάζουν και βγάζουν πεντάδες, τις αλλαγές δεν τις κάνει ο head coach. Κατηγορήθηκα στο παρελθόν, πρέπει να κατηγορηθώ ότι κάνω το αντίθετο. Με βάση το αποτέλεσμα κάθε απόφαση που παίρνω είναι λάθος όταν χάνουμε και το αντίθετο. Εγώ τις παίρνω τις αποφάσεις από πριν», σημείωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τη μη χρησιμοποίηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν σαφής. «Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι», απάντησε, κλείνοντας τις τοποθετήσεις του μετά την ήττα από τη Βαλένθια.