Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: Τον «δάγκωσαν» οι «νυχτερίδες»

  • Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια με 92-99, σε έναν αγώνα όπου οι «ερυθρόλευκοι» «κατέρρευσαν» στο φινάλε. Οι Ισπανοί «σκότωσαν» τους Πειραιώτες με την εντυπωσιακή τους ευστοχία στα τρίποντα, φτάνοντας το 50%.
  • Παρότι ο Ολυμπιακός κρατούσε γερά για τρία δεκάλεπτα και έφτασε ακόμη και στο +10, η Βαλένθια απάντησε άμεσα. Με ένα γρήγορο 0-13 σερί στην τέταρτη περίοδο, οι «νυχτερίδες» πέρασαν μπροστά, ανατρέποντας το σκηνικό.
  • Ένα καθοριστικό τρίποντο του Πουέρτο στο 38’ διαμόρφωσε το 86-95, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τους Ισπανούς. Η Βαλένθια μάζεψε κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ και έφυγε νικήτρια από το ΣΕΦ.
Ο Ολυμπιακός κρατούσε γερά για τρία δεκάλεπτα, αλλά στο φινάλε «κατέρρευσε», χάνοντας μέσα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια με 99-92, σε έναν αγώνα όπου οι Ισπανοί «σκότωσαν» τους «ερυθρόλευκους» με την ευστοχία τους στα τρίποντα, φτάνοντας το 50%.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βαλένθια να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις της, πετυχαίνοντας 3/4 τρίποντα και τον Ρίβερς να χτυπά την άμυνα του Μιλουτίνοφ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός απάντησε με αντίστοιχη ευστοχία. Ο Παπανικολάου ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα αντί του Ντόρσεϊ, βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας και οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα με 18-15 στο 6’. Η υψηλή ευστοχία συνεχίστηκε και από τις δύο πλευρές, με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει στο παιχνίδι και το δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-25.

Ο Ντόρσεϊ μαζί με τον Φουρνιέ ανέλαβαν δράση στη δεύτερη περίοδο και με τη συνδρομή του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +10 (37-27, 12’) έχοντας 7/12 τρίποντα. Όμως, η Βαλένθια απάντησε άμεσα, χτυπώντας κυρίως με τους ψηλούς της από την περιφέρεια. Η διαφορά ροκανίστηκε και στο 17’ το σκορ ήταν 42-39, με τους Ισπανούς να διατηρούν το μομέντουμ. Τα 7/14 τρίποντα και τα 8 επιθετικά ριμπάουντ τους έδωσαν το προβάδισμα στο ημίχρονο με 47-49.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές. Ο Γουόκαπ και ο Παπανικολάου έσφιξαν την άμυνα, με τον πρώτο να πετυχαίνει 9 πόντους και να διαμορφώνει το 59-49 στο 23’. Η ένταση ανέβηκε στο ΣΕΦ, με τους γηπεδούχους να κρατούν το ρυθμό για οκτώ λεπτά. Ωστόσο, ένα γρήγορο 0-5 της Βαλένθια τους έριξε στο -8 (73-65, 29’), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 76-67.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενα τρίποντα των Κοστέλο και Τόμπσον μείωσαν κι άλλο τη διαφορά (78-73, 32’). Ο Μπαρτζώκας πέρασε ταυτόχρονα στο παρκέ τους Γουόκαπ και Ντιλικίνα, κάτι που σπάνια συνηθίζει. Η Βαλένθια, όμως, βρήκε ρυθμό και με ένα 0-13 σερί πέρασε μπροστά με 82-88 λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να επιστρέψει, αναζητώντας μεγάλα σουτ, όμως ένα καθοριστικό τρίποντο του Πουέρτο έκανε το 86-95 στο 38’. Ο Πίτερς πέρασε σε θέση “5”, αλλά ο χρόνος είχε ήδη τελειώσει. Η Βαλένθια μάζεψε κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ και έφυγε νικήτρια από το ΣΕΦ με εντυπωσιακή ευστοχία στα τρίποντα, παίρνοντας το ματς με τελικό σκορ 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

