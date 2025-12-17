Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε και δεύτερος εμπλεκόμενος γιατρός

Σύνοψη από το

  • Ένας ακόμη γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε για την υπόθεση του θανάτου του Μάθιου Πέρι, καθώς αποδείχθηκε η εμπλοκή του στην παράνομη διάθεση κεταμίνης στον ηθοποιό. Του επιβλήθηκε ποινή οκτώ μηνών κατ’ οίκον περιορισμού και τριών ετών υπό επιτήρηση.
  • Ο Δρ. Μαρκ Τσάβες, 55 ετών, παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη παράνομα και τη πούλησε στον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος τη διέθεσε στον Μάθιου Πέρι και έχει ήδη καταδικαστεί.
  • Οι αρχές ανέφεραν ότι τρεις ακόμη άνθρωποι αναμένεται να καταδικαστούν τις επόμενες εβδομάδες για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η νεκροψία έδειξε ότι ο Πέρι πέθανε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε και δεύτερος εμπλεκόμενος γιατρός

Ένας ακόμη γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε εμπλακεί στην παράνομη διάθεση κεταμίνης στον γνωστό ηθοποιό. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή οκτώ μηνών κατ’ οίκον περιορισμού και τριών ετών υπό επιτήρηση, ενώ διέταξε και 300 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθιστώντας τον το δεύτερο πρόσωπο που καταδικάζεται για την ίδια υπόθεση.

Η δικαστής Σέριλιν Πις Γκάρνετ έκρινε ένοχο τον Δρ. Μαρκ Τσάβες, 55 ετών, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη από την κλινική του, αλλά και μέσω εμπόρου, χρησιμοποιώντας παράνομη συνταγή. Στη συνέχεια, ο γιατρός πούλησε την ουσία στον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος τη διέθεσε στον Μάθιου Πέρι. Ο Πλασένσια είχε ήδη καταδικαστεί τον Νοέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση για τον ρόλο του στην ίδια υπόθεση.

Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι τρεις ακόμη άνθρωποι αναμένεται να καταδικαστούν τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τον Έρικ Φλέμινγκ, την Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», καθώς και τον πρώην προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλοκή στην παράνομη διακίνηση της ουσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της νεκροψίας, ο Μάθιου Πέρι πέθανε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, του προκάλεσαν απώλεια συνείδησης και τελικά πνιγμό. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί δημόσια ότι αντιμετώπιζε κατάχρηση ουσιών για δεκαετίες, ακόμη και την περίοδο που πρωταγωνιστούσε ως Chandler Bing στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1990, «Friends», στο NBC.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι ο Πέρι λάμβανε ενέσεις κεταμίνης για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους σε κλινική. Εκεί, όπως προέκυψε από την έρευνα, εθίστηκε στο φάρμακο. Όταν οι γιατροί της κλινικής αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δόση, ο ηθοποιός αναζήτησε προμήθεια αλλού, απευθυνόμενος σε προμηθευτές που ήταν διατεθειμένοι να εκμεταλλευτούν την εξάρτησή του για οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό βραχείας δράσης με παραισθησιογόνες ιδιότητες, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνταγογραφείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Παράλληλα, έχει καταγραφεί εκτεταμένη κατάχρησή της ως παράνομο ναρκωτικό σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πάρτι.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:52 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ Ράινερ: Για ανθρωποκτονίες από πρόθεση κατηγορείται ο γιος του σκηνοθέτη

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση της διπλής δολοφονίας του γνωστού σκηνο...
23:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Γιατί κατέθεσε τώρα την αγωγή κατά του BBC – Πώς η κίνησή του εξυπηρετεί το νέο δόγμα του για «αντίσταση» στην Ευρώπη, υπέρ των συντηρητικών

Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέθεσε αγωγή δυσφήμησης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά του BBC μόλι...
22:37 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η θέση των ΗΠΑ για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει

Η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παρα...
22:32 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μερτς: “Πολύ άσχημο” το κλίμα στη Γερμανία – Δήλωσε υπερήφανος σχετικά με τη σύνοδο για την Ουκρανία

Ως «πολύ άσχημο» και μάλιστα «δικαιολογημένα», περιέγραψε το κλίμα στη Γερμανία ο καγκελάριος ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα