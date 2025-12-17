Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε και δεύτερος εμπλεκόμενος γιατρός

Ένας ακόμη γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε εμπλακεί στην παράνομη διάθεση κεταμίνης στον γνωστό ηθοποιό. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή οκτώ μηνών κατ’ οίκον περιορισμού και τριών ετών υπό επιτήρηση, ενώ διέταξε και 300 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθιστώντας τον το δεύτερο πρόσωπο που καταδικάζεται για την ίδια υπόθεση.

Η δικαστής Σέριλιν Πις Γκάρνετ έκρινε ένοχο τον Δρ. Μαρκ Τσάβες, 55 ετών, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη από την κλινική του, αλλά και μέσω εμπόρου, χρησιμοποιώντας παράνομη συνταγή. Στη συνέχεια, ο γιατρός πούλησε την ουσία στον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος τη διέθεσε στον Μάθιου Πέρι. Ο Πλασένσια είχε ήδη καταδικαστεί τον Νοέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση για τον ρόλο του στην ίδια υπόθεση.

Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι τρεις ακόμη άνθρωποι αναμένεται να καταδικαστούν τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τον Έρικ Φλέμινγκ, την Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», καθώς και τον πρώην προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλοκή στην παράνομη διακίνηση της ουσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της νεκροψίας, ο Μάθιου Πέρι πέθανε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, του προκάλεσαν απώλεια συνείδησης και τελικά πνιγμό. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί δημόσια ότι αντιμετώπιζε κατάχρηση ουσιών για δεκαετίες, ακόμη και την περίοδο που πρωταγωνιστούσε ως Chandler Bing στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1990, «Friends», στο NBC.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι ο Πέρι λάμβανε ενέσεις κεταμίνης για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους σε κλινική. Εκεί, όπως προέκυψε από την έρευνα, εθίστηκε στο φάρμακο. Όταν οι γιατροί της κλινικής αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δόση, ο ηθοποιός αναζήτησε προμήθεια αλλού, απευθυνόμενος σε προμηθευτές που ήταν διατεθειμένοι να εκμεταλλευτούν την εξάρτησή του για οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό βραχείας δράσης με παραισθησιογόνες ιδιότητες, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνταγογραφείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών. Παράλληλα, έχει καταγραφεί εκτεταμένη κατάχρησή της ως παράνομο ναρκωτικό σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πάρτι.

