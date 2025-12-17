Αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμό της Εγνατίας στην Ηγουμενίτσα

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μαζί με το Εργατικό Κέντρο, σωματεία και φορείς της πόλης της Ηγουμενίτσας, προχώρησαν στις 7 το απόγευμα σε αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της εισόδου του λιμένα εξωτερικού.

Η παρουσία του Εργατικού Κέντρου έγινε με πορεία από το κέντρο της Ηγουμενίτσας, με πανό και σημαίες. Την ώρα του αποκλεισμού, περίπου εβδομήντα νταλίκες, με προορισμό την Ιταλία, ακινητοποιήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, από την είσοδο του λιμένα έως την έξοδο Λαδοχωρίου.

Οι αγρότες της Θεσπρωτίας βρίσκονται με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στην έξοδο του λιμένα Ηγουμενίτσας, επί της Εγνατίας Οδού, από την περασμένη Πέμπτη και πραγματοποιούν κάθε βράδυ δίωρο συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της Ηπείρου, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.