Κυψέλη: Εξιτήριο πήρε η 14χρονη μαθήτρια που μαχαιρώθηκε από την 16χρονη σε σχολείο – «Θέλω να βοηθήσω το παιδί, έχει μπλέξει με κακές παρέες»

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης. Ταυτόχρονα, με νέα ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το συμβάν, ενώ η μητέρα της δράστιδας υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι δεν γνωρίζει πού βρήκε το αιχμηρό αντικείμενο η κόρη της.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση έγινε μέσα στο σχολείο, την πρώτη ημέρα που η δράστις άρχισε να φοιτά σε αυτό. Στην 16χρονη είχε επιβληθεί ως ποινή η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος έπειτα από άλλη επίθεση και πάλι με μαχαίρι κατά συμμαθητή της. Όπως έγινε γνωστό, εκτός από την απόπειρα ανθρωποκτονίας, η 16χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις κατηγορίες της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα, ενώ αντιμετωπίζει και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.

Η μαθήτρια ήταν γνωστή για την παραβατική της συμπεριφορά στις Αρχές, καθώς το τελευταίο εξάμηνο την είχαν συλλάβει άλλες 2 φορές. Τον Ιούλιο είχε συλληφθεί γιατί είχε μαχαιρώσει στην πλάτη συμμαθήτριά της στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ τον Οκτώβριο είχε ξανά συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί στην κατοχή της βρέθηκε μαχαίρι 18 εκατοστών.

Εξιτήριο πήρε η 14χρονη

Η παρέμβαση συμμαθητών της 14χρονης απέτρεψε τα χειρότερα. Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, το 14χρονο κορίτσι, που είναι σε σοκ, πήρε την Τρίτη εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μετά την επίθεση.

Η αδελφή της 16χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει πως το θύμα την προκάλεσε: «Την είπαν πρεζάκι, ότι ήρθε η β@@ και τι κάνει εδώ πέρα. Όχι ότι είναι τρελή και πήγε και της επιτέθηκε. Μόνο αν την προκαλέσουν».

«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά»

Η μητέρα της 16χρονης, μιλώντας στο Mega λέει: «Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της». Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν. «Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη» τόνισε.

Όπως σημειώνει ακόμη η μητέρα της 16χρονης: «Δεν γνωρίζω για το μαχαίρι πού το βρήκε. Εγώ δούλευα, δεν ήξερα. Έχω κλείσει ραντεβού στους δημόσιους ψυχολόγους και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ (…) Έχω πάρει και το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ παντού, μου είπαν τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αθώα η κόρη μου και παρασέρνεται. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό, από κάποια παρέα». Στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο πατέρας της μόνο για καφέ τους βλέπει, δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω. Οικονομικά δεν βοηθάει».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Όταν της μιλάω με ακούει. Της είπα ‘πρόσεχε, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό’. (…) Προσφέρω ό,τι χρειάζονται τα παιδιά, αλλά από πίσω της δεν μπορώ να πάω γιατί κάνω και 2 δουλειές καμιά φορά. (…) Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να την βγάλουμε εγκληματία γιατί είναι μικρό κορίτσι και κλαίει. Εμένα μου λέει άλλα, ”εγώ μαμά μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω, δεν θα ασχοληθώ με κανέναν”. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται. Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά, απλά είμαι και ‘γω παγιδευμένη, παλεύω μόνη μου. (…) Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί, χρειάζομαι και εγώ βοήθεια… δεν ξέρω…», υπογραμμίζει.

«Συνέχεια ζητάω βοήθεια αλλά δεν βρίσκω ραντεβού. Ζήτησα ψυχολόγο από το σχολείο το προηγούμενο. Ο διευθυντής (από το προηγούμενο σχολείο) μου είπε ”να σας βοηθήσω αλλά δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή”. Μου είπε, ”όταν έχει θα σας ενημερώσω. Και περίμενα και είπε ”δεν έχει τίποτα η 16χρονη”. Μου λέει ”μη πάτε. Είναι μια χαρά, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να πάτε σε ψυχολόγο”. Του είπα ότι έχω κλείσει ραντεβού και θα την πάω γιατί θέλω να πάρω χαρτί να κάνει τα μαθήματα στο σπίτι και μου είπε ”δεν έχει τίποτα, δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί”. Και επειδή μου το είπε αυτό δεν πήγα», καταλήγει η μητέρα της 16χρονης.

Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης. Μέσω της ανακοίνωσης, το Υπουργείο γνωστοποιεί πως προχωρά στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση του περιστατικού.

«Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».

Υπό κατάληψη το σχολείο που η 16χρονη μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Υπενθυμίζεται ότι όλη η σχολική κοινότητα είναι αναστατωμένη από το αιματηρό επεισόδιο, με τους μαθητές να προχωρούν σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας τη συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα.

Όπως λένε, ψυχολόγος παρακολουθεί μαθητές μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι αρκετό.

Απαιτείται νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ένα παιδί 16 ετών κυκλοφορεί μέσα στα σχολεία με μαχαίρι και αντί η πολιτεία να το βοηθήσει και να προστατέψει και τα υπόλοιπα παιδιά, του αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή, «διώχνει» το πρόβλημα από το ένα σχολείο και το μεταφέρει σε άλλο. Σε ερώτηση του τηλεοπτικού σταθμού προς το Υπουργείο Παιδείας για το ποιος αποφασίζει τι θα γίνει εάν ένα παιδί έχει παραβατική συμπεριφορά, η απάντηση ήταν πως τον λόγο έχει πρώτα η δικαιοσύνη και μετά το συμβούλιο διδασκόντων.

Ωστόσο, οι υποθέσεις στα δικαστήρια μπορεί να πάρουν ένα ή και 2 χρόνια. Για το πού θα πάει μέχρι τότε το παιδί, δεν υπήρχε απάντηση από το Υπουργείο.

Στο ερώτημα για το ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα γίνει ξανά το ίδιο, υπάρχει ένα κενό, για το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χρειάζεται ένα νέο συνολικό πλαίσιο, καθώς η 14χρονη που μαχαιρώθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τυχερή, αλλά κανείς δεν ξέρει, αν το επόμενο παιδί θα είναι, καθώς είμαστε μπροστά στην εξέλιξη ενός πολύ σοβαρού και επικίνδυνου φαινομένου, που δυστυχώς, δεν αφορά λίγα παιδιά, αλλά το βλέπουμε να εξαπλώνεται ανησυχητικά σε σχολεία όλης της χώρας.