Αγρότες: Στις Σέρρες την Πέμπτη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι αγρότες από ολόκληρη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

«Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αυτές οι εξαγγελίες δεν κάλυψαν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος, βεβαίως με την κτηνοτροφία την ευλογιά και για την ανασύσταση των κοπαδιών», δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας νωρίτερα σχετικά με τα όσα ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας τη Δευτέρα.

«Αναφέρθηκε σε δύο από τα αιτήματα, που το πρώτο είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Το δεύτερο είναι με τον ΕΛΓΑ. Γι’ αυτά τα δύο αιτήματα μίλησε. Τα υπόλοιπα;», ανέφερε ο Γραμματέας Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πάτρας, Χαράλαμπος Δουκίσας, σύμφωνα με το ERTNews.

«Έχουμε κι εμείς κόκκινες γραμμές. Αλλά νομίζω ότι είναι μία βάση για να κάνουμε έναν διάλογο και να τα θέσουμε όλα πάνω στο τραπέζι», σημείωσε ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η κυβέρνηση έκανε τα απαραίτητα βήματα εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά κι εντός κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση σε διάλογο προς τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας οι αγρότες

Σε συγκέντρωση που έλαβε στη κεντρική πλατεία της Λάρισας το απόγευμα της Τρίτης (16/12) και συνδιοργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας και το μπλοκ της Νίκαιας, συμμετείχαν κι άλλα σωματεία και φορείς, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φαρμακοποιοί και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Η εικόνα της κεντρικής πλατείας ήταν πρωτόγνωρη, καθώς είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα και ταυτόχρονα γεμάτη τρακτέρ, αλλά και με πανό και διαδηλωτές.

Οι συμμετέχοντες διαδήλωσαν κατά της ψήφισης του προϋπολογισμού και υπέρ των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι βρέθηκα εκεί με έναν συμβολικό αριθμό τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, μετά και τη νέα πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι στο «ναι μεν αλλά».

Ναι μεν υπάρχει μια βάση για να γίνει μια συζήτηση, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα σε δύο ζητήματα που θέτουν ως κόκκινη γραμμή για να προσέλθουν στο διάλογο, που είναι πρώτον το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, για τους κτηνοτρόφους και αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την ευλογιά, αλλά και των αγροτών που βλέπουν τα προϊόντα τους να έχουν φέτος πάρα πολύ χαμηλές τιμές.

Δεν αποκλείεται να δούμε τις επόμενες ημέρες μια νέα πανελλαδική σύσκεψη, διότι φαίνεται πως υπάρχει προβληματισμός, καθώς ενώ γίνονται οι διαβουλεύσεις φαίνεται πως υπάρχουν διάφορες φωνές. Έτσι, επειδή θέλουν να βγουν με μια απάντηση ενιαία, είναι πιθανόν να έχουμε τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα, μια νέα πανελλαδική σύσκεψη.