Βουλή: Με 159 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026

Βουλή: Με 159 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026.

Συγκεκριμένα, «ναι» ψήφισαν 159 βουλευτές στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και «όχι» 136 βουλευτές σε σύνολο 295 ψηφισάντων.

Συγκεκριμένα:

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων βουλευτών, το νέο προϋπολογισμό υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι τρεις ανεξάρτητοι, βουλευτές, Χρήστος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης, ενώ τον καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξη για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «όχι» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «όχι» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

 

