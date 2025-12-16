Τα «καρφιά» Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα – Τι είπε για τους «πολιτικούς του καναπέ» και την «Ιθάκη»

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει, ενώ άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα, την ίδια ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε το βιβλίο του «Ιθάκη» στην Πάτρα.

«Η χώρα μας διαθέτει κάτι που όσο κι αν ενοχλεί την αντιπολίτευση, είναι ζητούμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και αναφέρομαι στην πολιτική σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την πρόοδο μιας οργανωμένης πολιτείας. Είναι ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι ένα αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού. Αυτά φαίνεται ότι τα ξεχνά πρώτα η αντιπολίτευση, τα ακούσαμε και σήμερα σε έναν απόλυτο μηδενισμό του κυβερνητικού έργου. Από το φλερτ με μία Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και σε πλατείες, μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

«Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο που δεν πείθει και δυστυχώς προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και τροφοδοτεί την αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά», πρόσθεσε.