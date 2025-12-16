Τα «καρφιά» Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα – Τι είπε για τους «πολιτικούς του καναπέ» και την «Ιθάκη»

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, χωρίς να τους κατονομάζει, ενώ άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η πολιτική σταθερότητα είναι «ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού», αναφερόμενος στην αυτοδυναμία της ΝΔ.
  • Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για «πολιτικούς του καναπέ» και το «φλερτ με μία Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και σε πλατείες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει, ενώ άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα, την ίδια ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε το βιβλίο του «Ιθάκη» στην Πάτρα.

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο με 300 επιβάτες στον Δομοκό λόγω τεχνικού προβλήματος – Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

«Η χώρα μας διαθέτει κάτι που όσο κι αν ενοχλεί την αντιπολίτευση, είναι ζητούμενο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – και αναφέρομαι στην πολιτική σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την πρόοδο μιας οργανωμένης πολιτείας. Είναι ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι ένα αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής του ελληνικού λαού. Αυτά φαίνεται ότι τα ξεχνά πρώτα η αντιπολίτευση, τα ακούσαμε και σήμερα σε έναν απόλυτο μηδενισμό του κυβερνητικού έργου. Από το φλερτ με μία Ιθάκη μοιρασμένη σε εξώστες και σε πλατείες, μέχρι τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

«Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο που δεν πείθει και δυστυχώς προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και τροφοδοτεί την αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Πάμε μαζί βόλτα με το Μετρό της Θεσσαλονίκης» – Βίντεο

 

