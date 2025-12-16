Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Πάμε μαζί βόλτα με το Μετρό της Θεσσαλονίκης» – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να πάνε μαζί βόλτα με το Μετρό Θεσσαλονίκης, λέγοντας: «Ελάτε κυρία Κωνσταντοπούλου να πάμε μαζί βόλτα να δείτε πώς θα φτάσει στην Καλαμαριά…»
  • Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης «σε τρεις μήνες από τώρα θα φτάσει στην Καλαμαριά», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά με ερώτηση: «Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθετε;»
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επαναλάμβανε συνεχώς από τα έδρανα «Στην εξεταστική θα έρθετε;», με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να της κάνει παρατήρηση.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε προς το τέλος της ομιλίας του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου να  πάνε μαζί μία βόλτα για να δει την επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά.

Δημοσκόπηση Alco: «Χειρότερο» το 2025 σε σχέση με το 2024 για το 41% των πολιτών – Πόσοι ανησυχούν ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026

«Θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε μία ευρεία πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ορατά, όπου κι αν κοιτάξει κανείς γύρω μας. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο σε τρεις μήνες από τώρα (σ.σ. θα φτάσει στην Καλαμαριά)… Ελάτε κυρία Κωνσταντοπούλου να πάμε μαζί βόλτα να δείτε πώς θα φτάσει στην Καλαμαριά για να μην γκρινιάζετε συνέχεια. Αγαπάτε και τη Θεσσαλονίκη…» είπε ο κ. Μητσοτάκης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά με ερώτηση:  «Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έρθετε;»

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων – Οι αγρότες αξίζουν τον σεβασμό μας

Την ίδια φράση φώναζε και την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συστήσουν μία διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο για τον πρωτογενή τομέα.  «Στην εξεταστική θα έρθετε;» επαναλάμβανε από τα έδρανα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αποτέλεσμα  ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να της κάνει παρατήρηση καλώντας την να ηρεμήσει.

 

21:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

