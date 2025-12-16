Μητσοτάκης: Επιστροφή 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς στην επαρχία – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό

Σύνοψη από το

  • Σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, υπό την προϋπόθεση να μισθώνουν σπίτι στην περιφέρεια όπου υπηρετούν.
  • Δρομολογείται γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, καλύπτοντας έως και το 90% της δαπάνης και με επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων.
  • Επιπρόσθετοι περιορισμοί τίθενται στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ρυθμίσεις στο κέντρο Θεσσαλονίκης και προβλέποντας αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου σε απαγορευμένες περιοχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης - Βουλή

Έξι νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Πρόκειται για έξι επιπλέον δράσεις, που δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης να αυξηθεί η προσφορά και να τονωθεί η ζήτηση στα ακίνητα.

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης.  400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση κατά προτεραιότητα παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Ένα μικρό ποσοστό θα αφορά και ιδιοκατοικούμενα σπίτια. Το εισοδηματικά κριτήρια θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Προϋπόθεση να μισθώνουν σπίτι στην περιφέρεια όπου υπηρετούν. Είναι έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους, είπε ο Πρωθυπουργός.

3. Στην κατεύθυνση αυτή, θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με στόχο να βρεθούν περισσότερες κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης, γιατί έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση ενοικίων εκεί. Επίσης, στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για να στραφούν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα έσοδα από αυτά μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου.

6. Πολεοδομική πρόβλεψη από το υπουργείο Περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση.

Αυτή η δέσμη των μέτρων ενεργοποιείται μέσα στο 2026, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για τη στέγη που έχουν ανακοινωθεί, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Θα συνδυαστούν και με άλλες δράσεις όπως το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων και σημαντικές θεσμικές αλλαγές», πρόσθεσε.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μέχρι πότε μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026 – Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ονομαστική ψηφοφορία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, όπως α...
19:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Έρχεται διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Οι υποχρεώσεις θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται και απόψε ψηφίζεται ο Κρατικός Π...
19:40 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

LIVE – O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Πάτρα

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική και για τα σκάνδαλα, ανα...
19:22 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε «Μένουμε Ευρώπη», τώρα η Ευρώπη λέει «Γινόμαστε Ελλάδα»

«Για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Ο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα