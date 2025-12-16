Μητσοτάκης: Επιστροφή 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς στην επαρχία – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό

Έξι νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Πρόκειται για έξι επιπλέον δράσεις, που δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης να αυξηθεί η προσφορά και να τονωθεί η ζήτηση στα ακίνητα.

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης. 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση κατά προτεραιότητα παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Ένα μικρό ποσοστό θα αφορά και ιδιοκατοικούμενα σπίτια. Το εισοδηματικά κριτήρια θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Προϋπόθεση να μισθώνουν σπίτι στην περιφέρεια όπου υπηρετούν. Είναι έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους, είπε ο Πρωθυπουργός.

3. Στην κατεύθυνση αυτή, θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με στόχο να βρεθούν περισσότερες κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης, γιατί έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση ενοικίων εκεί. Επίσης, στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για να στραφούν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα έσοδα από αυτά μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου.

6. Πολεοδομική πρόβλεψη από το υπουργείο Περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση.

Αυτή η δέσμη των μέτρων ενεργοποιείται μέσα στο 2026, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για τη στέγη που έχουν ανακοινωθεί, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Θα συνδυαστούν και με άλλες δράσεις όπως το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων και σημαντικές θεσμικές αλλαγές», πρόσθεσε.