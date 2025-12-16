Δημοσκόπηση Alco: «Χειρότερο» το 2025 σε σχέση με το 2024 για το 41% των πολιτών – Πόσοι ανησυχούν ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, το 41% των πολιτών δήλωσε πως το 2025 ήταν «χειρότερο» σε σχέση με το 2024 για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
  • Παράλληλα, το 40% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το 2026 θα είναι «χειρότερο» σε σύγκριση με το 2025.
  • Η πλειονότητα των πολιτών εκφράζει ανησυχία ότι μπορεί να μην τα βγάλει πέρα το 2026, με το 12% να δηλώνει «πολύ» ανήσυχο και το 31% «αρκετά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημοσκόπηση Alco: «Χειρότερο» το 2025 σε σχέση με το 2024 για το 41% των πολιτών – Πόσοι ανησυχούν ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026

Παρουσιάστηκε σήμερα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9-13 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ερώτηση εάν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης στα άτομα μεγάλης ηλικίας, το 84% απαντά «ναι», ενώ το 8% λέει πως «όχι».

Σχετικά με τις φετινές γιορτές, το 49% των ερωτηθέντων απαντά ότι προγραμματίζει να δαπανήσει «λιγότερα» χρήματα από πέρυσι, το 37% «τα ίδια» και το 8% «περισσότερα».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το 11% απαντά ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει «πολλά» βασικά αγαθά για οικονομικούς λόγους, στα φετινά γιορτινά τραπέζια. Το 32% των ερωτηθέντων λέει «αρκετά» και το 28% απαντά «λίγα».

Το 24% των ερωτηθέντων απαντά πως «όχι».

Το 41% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απάντησε πως σε σχέση με το 2024, το 2025 ήταν για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, «χειρότερο», ενώ το 25% δηλώνει «ίδια κακό». Αντίθετα, «καλύτερο» δηλώνει το 8% και «ίδια καλό» απαντά το 22%.

Το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το 2026, σε σχέση με το 2025, θα είναι «χειρότερο» για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το ίδιο κακό πιστεύει ότι θα είναι το 17%.

Καλύτερο, εκτιμά το 17% των ερωτηθέντων και ίδια καλό το 12%.

Την ανησυχία τους ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026, εκφράζουν οι περισσότεροι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.

Συγκεκριμένα, το 12% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ», το 31% «αρκετά» και το 29% απαντά «λίγο».

«Καθόλου» δεν ανησυχεί το 22% των ερωτηθέντων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Έρευνα Klarna: Πώς επηρεάζει η ακρίβεια τους Έλληνες καταναλωτές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό και οι αναφορές σε «Ιθάκη» και «πολιτικούς του καναπέ»

«Μετέχουμε τις τελευταίες πέντε ημέρες σε μια συζήτηση ξεχωριστή καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμ...
21:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τα «καρφιά» Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα – Τι είπε για τους «πολιτικούς του καναπέ» και την «Ιθάκη»

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ...
20:50 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Πάμε μαζί βόλτα με το Μετρό της Θεσσαλονίκης» – Βίντεο

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε προς το τέλος της ομιλίας του στη Βουλή για τον προϋπολο...
20:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Με 159 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα