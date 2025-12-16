Δημοσκόπηση Alco: «Χειρότερο» το 2025 σε σχέση με το 2024 για το 41% των πολιτών – Πόσοι ανησυχούν ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026

Παρουσιάστηκε σήμερα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9-13 Δεκεμβρίου 2025.

Στην ερώτηση εάν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης στα άτομα μεγάλης ηλικίας, το 84% απαντά «ναι», ενώ το 8% λέει πως «όχι».

Σχετικά με τις φετινές γιορτές, το 49% των ερωτηθέντων απαντά ότι προγραμματίζει να δαπανήσει «λιγότερα» χρήματα από πέρυσι, το 37% «τα ίδια» και το 8% «περισσότερα».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το 11% απαντά ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει «πολλά» βασικά αγαθά για οικονομικούς λόγους, στα φετινά γιορτινά τραπέζια. Το 32% των ερωτηθέντων λέει «αρκετά» και το 28% απαντά «λίγα».

Το 24% των ερωτηθέντων απαντά πως «όχι».

Το 41% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απάντησε πως σε σχέση με το 2024, το 2025 ήταν για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, «χειρότερο», ενώ το 25% δηλώνει «ίδια κακό». Αντίθετα, «καλύτερο» δηλώνει το 8% και «ίδια καλό» απαντά το 22%.

Το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το 2026, σε σχέση με το 2025, θα είναι «χειρότερο» για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το ίδιο κακό πιστεύει ότι θα είναι το 17%.

Καλύτερο, εκτιμά το 17% των ερωτηθέντων και ίδια καλό το 12%.

Την ανησυχία τους ότι μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα το 2026, εκφράζουν οι περισσότεροι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.

Συγκεκριμένα, το 12% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ», το 31% «αρκετά» και το 29% απαντά «λίγο».

«Καθόλου» δεν ανησυχεί το 22% των ερωτηθέντων.