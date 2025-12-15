Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,6% η ΝΔ, στο 11,6% το ΠΑΣΟΚ – Η άποψη των πολιτών για αγρότες, εκλογές και Τσίπρα

Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,6% στην πρόθεση ψήφου έναντι 11,6% του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9-13 Δεκεμβρίου 2025.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,5%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Νίκη με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 20,9%.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, το 68% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι «επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του» μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, ενώ το 15% εκτιμά ότι «παρουσιάζει μία καινούργια πολιτική πρόταση».

Το 56% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026, ενώ το 44% το 2027.

Το 56% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης, ενώ το 18% «πολύ/αρκετά» και το 24% «λίγο».

Σε άλλη ερώτηση, εάν «θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας», το 55% απαντά «καθόλου», ενώ το 25% λέει «λίγο», το 11% «αρκετά», το 2% «πολύ».

Σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν είναι ουσιαστική και δεν θα οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών. Αντίθετη γνώμη έχει το 16% των ερωτηθέντων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση, το 78%, θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πάνω από τους μισούς (54%) θα ήθελαν η προτεραιότητα της κυβέρνησης το 2026 να είναι η μείωση της ακρίβειας, ενώ ακολουθούν η διαφάνεια/αξιοκρατία σε ποσοστό 17%, οι βελτιώσεις στο ΕΣΥ με ποσοστό 15%, η καλύτερη αστυνόμευση σε ποσοστό 6%, οι βελτιώσεις στην παιδεία σε ποσοστό 4% και ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης σε ποσοστό 3%.