Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα λέει την αλήθεια στον Αντρέα

Ο Βασίλης δέχεται επίθεση από τους συμμαθητές του, η Αναστασία είναι συντετριμμένη με την απώλεια του παιδιού της και η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα ότι είναι ο πατέρας του Χάρη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Οι μέρες μετά το δυστύχημα της Αναστασίας φέρνουν όλους τους ήρωες στα όριά τους. Η Θάλεια, με την προτροπή της Χλόης και της Βιργινίας, αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο εγκλεισμού της Σοφίας σε ψυχιατρική κλινική, αντί για τη φυλακή, ενώ ο Βασίλης δέχεται τον χλευασμό και την επίθεση συμμαθητών του.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή, η Χριστίνα επιμένει πως εκείνη σκότωσε την Κατρίν, εξοργίζοντας τον Αντρέα.

Πριν εκείνος αποχωρήσει, του αποκαλύπτει πως πρέπει να προσέχει τον Χάρη… γιατί είναι δικός του γιος! Στο μεταξύ, ο Πέτρος λαμβάνει ένα γράμμα από τη Νότα για εκείνον και τον Στέφανο και τα δύο αδέλφια συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν.

Η Άννα, σε μια στιγμή ειλικρινούς εξομολόγησης, παραδέχεται στην Ελένη την ψυχική πίεση που βιώνει, υποδυόμενη απλώς την «καλή φίλη», ενώ στην πραγματικότητα αισθάνεται κάτι πολύ βαθύτερο.

Ο πατήρ Νικόλαος επιστρέφει στη Στέρνα μαζί με την Πετρούλα και τη Φανή. Το σπίτι ξαναγεμίζει ζεστασιά, και όταν η Χλόη τους συναντά, ένα ανεπαίσθητο κύμα ζήλιας τη διαπερνά.

