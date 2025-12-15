Πλεύρης: Το δόγμα «περνάνε και λιάζονται» οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε

Την φύλαξη των συνόρων με αποτροπή, την μείωση των μεταναστευτικών ροών, τον εξορθολογισμό του ασύλου και την αύξηση των επιστροφών, προβλέπει το κυβερνητικό δόγμα για την Μετανάστευση, το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Θάνος Πλεύρης, προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου τον Ιανουάριο για την νόμιμη μετανάστευση με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα μίλησε και για πολιτική συσταλτική σχετικά με την διαδικασία απόδοσης ασύλου. Ο αρμόδιος υπουργός, υπεραμύνθηκε των μέτρων που έλαβε η χώρα μας το καλοκαίρι για την αποτροπή ασύλου από τους εισερχόμενους από την Λιβύη και την παράνομη μετανάστευση, επισημαίνοντας ότι τώρα αυτές υιοθετούνται από την ΕΕ και τα άλλα κράτη, ενώ έδωσε στοιχεία για τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τα οποία οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 45% το διάστημα Αυγούστου – Νοεμβρίου και 25% συνολικά μέσα στο έτος.

Εξάλλου, ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2026 και ιδιαίτερα στο ότι η χώρα μας ξεκινά το Σύμφωνο έχοντας διαγράψει όλες τις δυνητικές επιστροφές εκκρεμότητες του παρελθόντος λόγω Δουβλίνου. «Το δόγμα “περνάνε και λιάζονται” οδήγησε σε μια πελώρια υποχρέωση επιστροφών, την οποία διαγράψαμε και ξεκινάμε από μηδενική βάση» εξήγησε ο κ. Πλεύρης.

«Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Άλλαξε. Σε αυτήν την αλλαγή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και οι πολιτικές μας για τη μετανάστευση υιοθετούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα κράτη – μέλη. Η παράνομη μετανάστευση είναι το πρόβλημα και όχι η λύση και η παράνομη είσοδος και η παραμονή δεν είναι δικαίωμα, αλλά αδίκημα. Το άσυλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως διαβατήριο εισόδου και εργασίας στην ΕΕ ειδικά από μονήρεις άνδρες 18 και 25 ετών που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση, η οποία υπάρχει στη χώρα και επιλέγουν να περάσουν από δέκα ασφαλείς χώρες και να έρθουν να αγοράσουν άσυλο στην Ευρώπη και πρέπει να δίνεται συσταλτικά. Συνεπώς και ο έλεγχος του ασύλου θα πρέπει να είναι συσταλτικός» τόνισε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του ο κ. Πλεύρης.

Ταυτοχρόνως ενημέρωσε το Σώμα για το τι έχουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα επισημαίνοντας πως το 2026 θα το υποδεχθούμε με τρία νέα νομοθετικά κείμενα στην ΕΕ και ειδικότερα:

– Τον Κανονισμό Επιστροφών, στον οποίο περιλήφθηκαν όσα ψήφισε η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Αυτά προβλέπουν: διοικητική κράτηση, περιορισμό προθεσμιών για την υποβολή ασύλου και την δευτερογενή εξέτασή του, αύξηση απελάσεων και φυσικά την Δημιουργία Κέντρων επιστροφής στην Αφρική σε επίπεδο ΕΕ.

«Τα επόμενα χρόνια θα γνωρίζουν όλοι ότι όσοι έρχονται παράνομα, δεν δικαιούνται άσυλο και δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε στις χώρες καταγωγής τους ότι θα επιστρέφονται σε Κέντρα Υποδοχής σε τρίτες χώρες στην Αφρική» είπε συγκεκριμένα ο κ. Πλεύρης.

– Τον Κανονισμό ασφαλών χωρών, που ήδη έχουμε υιοθετήσει στην εθνική νομοθεσία από το 2021 και διευκολύνει τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, αλλά και την απόρριψη ασύλου. «Ο Κανονισμός αυτός, είναι πολύ χρήσιμος και στη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας με τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

– Το Σύμφωνο μετανάστευσης με έναρξη τον Ιούνιο του 2026, το οποίο – όπως είπε ο υπουργός – είναι μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προκειμένου οι χώρες πρώτης υποδοχής να μη γίνονται χώρες τράνζιτ για μεταφορά παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη, να αποκόβουν και να φυλάνε τα σύνορά τους και να μπορούν να επιταχύνουν τις επιστροφές και αντίστοιχα οι χώρες δευτερογενών ροών να δίνουν την αντίστοιχη αλληλεγγύη.

«Το πολύ σημαντικό εδώ, είναι ότι η χώρα μας στο Σύμφωνο Μετανάστευσης θα ξεκινήσει με τις διαπραγματεύσεις με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών. Με απλά λόγια: Η πολιτική “μπαίνουν, λιάζονται και εξαφανίζονται” δεν υπήρχε. Εφαρμοζόταν αλλά δημιουργούσε μια δεξαμενή υποχρεώσεων στη χώρα, λόγω Δουβλίνου. Η χώρα μας, διαπραγματεύτηκε και πέτυχε με την έναρξη του Συμφώνου να μην υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση: Όποιος έχει περάσει παράνομα από την ελληνική επικράτεια δεν θα μπορεί να επιστραφεί λόγω Δουβλίνου και αναγνωρίζουμε εμείς, κατά τον πρώτο κύκλο αλληλεγγύης ότι η διαγραφή αυτή δεκάδων χιλιάδων περιπτώσεων, συνιστά αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες» είπε ο κ. Πλεύρης.

Ο αρμόδιος υπουργός, αφιέρωσε σημαντικό τμήμα της ομιλίας του στο τί έκανε η χώρα μας για όλα αυτά στο επίπεδο της εθνικής νομοθεσίας, (η όποια όπως είπε γίνεται πρότυπο και φέρνει αποτελέσματα) υπενθυμίζοντας ότι χαρακτηρίστηκε από δύο κομβικές αλλαγές: την αναστολή ασύλου και την παράνομη μετανάστευση που καθόρισε το δόγμα φυλακή ή επιστροφή.

«Έκτοτε έχουμε μείωση 50% στις ροές του τετραμήνου και 25% του έτους. Το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές ήταν στο ίδιο ύψος με το 2024, δηλαδή περίπου 26.000. Το τετράμηνο Αύγουστος έως και Νοέμβριος του τρέχοντος έτους η μείωση των ροών είναι στο 50% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2024. Δηλαδή 17.105 το 2025 έναντι 30.543 το 2024 σημειώνοντας 50% μείωση» είπε ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε πως αντιστοίχως αυξάνονται οι επιστροφές και μάλιστα σε χώρες εκτός της Ευρώπης.

«Είναι το στοίχημα του επόμενου έτους. Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα. Δίπλα στον νόμο για την παράνομη μετανάστευση, αρχές του έτους θα ψηφίσουμε το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση για την απλοποίηση διαδικασιών, ευελιξία στη μετάκληση, αύξηση διακρατικών συμφωνιών και εκμετάλλευση όσων πάρουν άσυλο καθώς και κατάργηση των επιδομάτων και δυνατότητα εργασίας» προανήγγειλε ο κ. Πλεύρης.

Εξήγησε ότι όποιος παίρνει άσυλο θα δουλεύει όπου τον έχουμε ανάγκη και δεν θα ζει εις βάρος των Ευρωπαίων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δομές χωρίζονται στα δύο: Όσοι πιθανά πάρουν άσυλο μεταφέρονται εκεί που έχουμε ανάγκη για εργασία. Όσοι δεν θα πάρουν μένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλαση τους. Η δομή στο Κουτσόχερο γίνεται πρότυπο δομής για τους πρώτους, η Σιντική για τους δεύτερους.

«⁠Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη εάν είναι ελεγχόμενη. Η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να είναι λύση για κανένα πρόβλημα γιατί είναι η ίδια το πρόβλημα. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί στις αλλαγές της Ευρώπης και με τις πολιτικές μας στοχεύουμε στην προστασία της Ελλάδας και της Ευρώπης από αθρόες ροές. Αυτές οι πολιτικές αξιολογούνται θετικά από την ΕΕ και για αυτό διαγράφονται οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, διότι στηρίζουμε μια χώρα που θα προστατεύει τα σύνορα της και όχι που θα καλωσορίζει του μετανάστες», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Πλεύρης.

Τι απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης

«Δεν υπάρχει σενάριο επιστροφών 100.000 μεταναστών από την Γερμανία. Με τη Συμφωνία αλληλοκατανόησης που υπογράψαμε με την Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λέμε διαγράψτε όλο το παρελθόν. Στις 12/6/2026, η Ελλάδα θα έχει μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών Δουβλίνου και απλώς δεν θα πάρει αλληλεγγύη για τον πρώτο χρόνο», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

«Με τη Συμφωνία κατανόησης που κάναμε με τη Γερμανία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει πρώτα από όλα το σενάριο επιστροφών 100.000. Διαβάστε τη δήλωση του γερμανικού υπουργείου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας αποτυπώνει πλήρως τη Συμφωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκκρεμότητες Δουβλίνου, σύμφωνα με τις οποίες κόσμος που πέρασε από την Ελλάδα και που έπρεπε εμείς να κάνουμε εξέταση ασύλου έφυγε παράνομα. Υποχρεωτικότητα επιστροφής δεκάδων χιλιάδων κόσμου. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που έχουν πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα. Στις περιπτώσεις Δουβλίνου, έρχεται η Γερμανία και λέει, τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να σας δώσουμε αλληλεγγύη και κυρίως χρήματα. Πόσο ήταν η αλληλεγγύη της Γερμανίας; 9.000 μετεγκαταστάσεις συνολικά, δηλαδή για την Ελλάδα λιγότερες από 2.000. Θέλετε να πάρετε χρήματα; Εμείς ερχόμαστε και λέμε διαγράψτε όλο το παρελθόν και 12/6/2026 η Ελλάδα θα έχει μηδέν υποχρεώσεις επιστροφών Δουβλίνου και απλώς δεν θα πάρει αλληλεγγύη για τον πρώτο χρόνο», διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Πλεύρη στην σκληρή κριτική που άσκησαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, οι οποίοι έκαναν λόγο για αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική και υποστήριξαν ότι διευκολύνονται τα κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών.

«Στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη παραμονή αυστηροποιούμε όλο το πλαίσιο αυτών που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθούν στη διακίνηση λαθρομεταναστών. Και βάζουμε και ειδική διάταξη για τις ΜΚΟ που εμπλέκονται σε περιπτώσεις διακίνησης λαθρομεταναστών. Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση νομιμοποίησης. Θα το ψηφίσετε;», σχολίασε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε:

«Καταλαβαίνω ότι στην Ευρώπη βλέπετε πολιτικές που βγάζετε φλύκταινες. Κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες, φύλαξη συνόρων, απελάσεις, στην Αφρική κέντρα κράτησης. Το καταλαβαίνω, αλλά η Ευρώπη άλλαξε και εμείς συμβάλαμε σε αυτό».

Απαντώντας στον κ. Ηλιόπουλο, που σχολίασε αρνητικά την παρουσία του στο Φεστιβάλ νεολαίας του κόμματος της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, ο κ. Πλεύρης είπε: «Πήγα καλεσμένος του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται από το κόμμα της κυρία Μελόνι, πρωθυπουργού της Ιταλίας, και μίλησα με τον Ιταλό ομόλογο μου και με τον αρμόδιο Επίτροπο για το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Θεωρώ πολύ τιμητικό το γεγονός ότι η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι ενδιαφέρεται να ακούσει τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα γιατί οι δύο χώρες έχουν μία κοινή αντίληψη: ότι οι πολιτικές στη μετανάστευση πρέπει να είναι η φύλαξη συνόρων, οι πολιτικές επιστροφών και αποτροπής και όχι πολιτικές ”λιάζονται και φεύγουνε”. Εμείς θα προστατέψουμε τα σύνορα μας».