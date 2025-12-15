Λευκάδα: Αγοράκι 2 ετών έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Βίντεο από την επιχείρηση πυροσβεστών για την διάσωσή του

Λευκάδα, σηπτική δεξαμενή

Επιχείρηση διάσωσης ενός 2χρονου αγοριού που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή στήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στη Λευκάδα.

Το παιδί ανασύρθηκε σώο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανάρτησή της στα social media, οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, προσέγγισαν το αγοράκι και το απεγκλώβισαν.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

 

