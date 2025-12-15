Το συγκλονιστικό «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας – «Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε θα μείνουν για πάντα μαζί μου»

Το κεφάλαιο «Σλάβια Πράγας» έκλεισε στην καριέρα του Χρήστου Ζαφείρη, με τον 23χρονο να ξεκινά ένα καινούριο, αυτό του «ΠΑΟΚ».

Ο Έλληνας διεθνής μέσος με ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε την – πρώην πλέον ομάδα του – Σλάβια Πράγας.

Το μήνυμα του Ζαφείρη: «Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Είμαι ευγνώμων σε όλους στο σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και τους καταπληκτικούς οπαδούς που με στήριξαν από την πρώτη μέρα. Ήταν τιμή μου να φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα μαζί μου. Σας ευχαριστώ για όλα, σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον. Ζάφι».