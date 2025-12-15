ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη στην Τούμπα ο Χρήστος Ζαφείρης

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (14/12) ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο άσος της Σλάβια Πράγας, που έχει ήδη ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, θα αρχίσει άμεσα τις προπονήσεις με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, με το ντεμπούτο του να πραγματοποιείται στις αρχές του 2026.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος, ο οποίος στοίχισε στους «ασπρόμαυρους» κάτι παραπάνω από 10,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Τσεχίας, αναμένεται να βρεθεί την Τετάρτη (17/12, 20:00) στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσει διά ζώσης το ματς με τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα εισιτήρια, μάλιστα, για το εν λόγω παιχνίδι τέθηκαν από το πρωί της Δευτέρας (15/12) στη διάθεση του κόσμου και τιμώνται από 10 μέχρι και 80 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).

Ο Ζαφείρης αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο πρώτο, χρονικά, παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέσα στο 2026, που είναι αυτό κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (Σάββατο 10/1, 19:30), για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

