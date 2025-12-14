Χρήστος Ζαφείρης: Αποθεώθηκε στο «αντίο» του στην Σλάβια Πράγας και τώρα… ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας, λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, με τον 22χρονο διεθνή να αποθεώνεται από τον κόσμο.
  • Η μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι παίρνει σάρκα και οστά μέσα στον χειμώνα, με τον Χρήστο Ζαφείρη να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου.
  • Ο 22χρονος Ζαφείρης ανδρώθηκε αγωνιστικά στη Σλάβια Πράγας, καταγράφοντας περισσότερες από 120 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας ένα Κύπελλο και ένα Πρωτάθλημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χρήστος Ζαφείρης: Αποθεώθηκε στο «αντίο» του στην Σλάβια Πράγας και τώρα… ΠΑΟΚ

Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας, λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο διεθνή να ολοκληρώνει την παρουσία του στην Τσεχία, να αποθεώνεται από τον κόσμο και να ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα από τις αρχές του νέου έτους.

Η μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι παίρνει σάρκα και οστά μέσα στον χειμώνα, με τον Χρήστο Ζαφείρη να δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας και να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας μέσος αγωνίστηκε για 73 λεπτά στη νίκη της ομάδας του με 4-3 απέναντι στη Γιάμπλονετς και στο φινάλε γνώρισε την καθολική αποθέωση. Ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων, οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν και τον πέταξαν στον αέρα, ενώ ο Ζαφείρης, εμφανώς συγκινημένος, πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τη Σλάβια και τον κόσμο της για την αγάπη που του έδειξαν. Η τσέχικη ομάδα, μάλιστα, τον αποχαιρέτησε στα social media γράφοντας στα ελληνικά «Ευχαριστώ».

Ο 22χρονος πήρε μεταγραφή στη Σλάβια Πράγας το 2023, ανδρώθηκε αγωνιστικά με τα χρώματά της και πανηγύρισε ένα Κύπελλο και ένα Πρωτάθλημα, καταγράφοντας περισσότερες από 120 συμμετοχές. Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ τον έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του και πλέον θα μπορέσει να τον αξιοποιήσει και στο γήπεδο, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
01:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Βαγιαννίδης: Δύο ασίστ από τον Έλληνα αμυντικό στη νίκη της «εξάσφαιρης» Σπόρτινγκ – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την ΑΒΣ Φούτμπο...
01:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Μόνος τέταρτος ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά πέρασε τον Άρη – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Αλλαγές στη βαθμολογία της Super League έφεραν τα πρώτα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής, καθώς ...
00:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» διέσυραν την «Ένωση» με κατοστάρα

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στη SUNEL Arena, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφ...
23:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια «σταμάτησαν» την ομάδα των βορείων προαστίων

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νεάπολη ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα