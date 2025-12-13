Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια «σταμάτησαν» την ομάδα των βορείων προαστίων

  • Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νεάπολη ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης (0-0), με την ομάδα των βορείων προαστίων να μένει παραπονεμένη λόγω δύο δοκαριών.
  • Δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Κηφισιά σταμάτησαν στα δοκάρια, με τον Πόμπο να «τράνταξε» το δεξί δοκάρι στο 43΄ και τον Τεττέη να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 66΄.
  • Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Κηφισιά έφτασε τους 17 πόντους και ανέβηκε στην έβδομη θέση, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στη δέκατη θέση με 13 πόντους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νεάπολη ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το 0-0 έμεινε ως το τέλος και άφησε παραπονεμένη την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο καθώς είχε δύο δοκάρια, από την άλλη όμως το συγκρότημα του Κρις Κόλμαν κατάφερε να εγκλωβίσει επιθετικά την αντίπαλό του.

Με τον βαθμό η Κηφισιά έφτασε στους 17 και ανέβηκε στην έβδομη θέση αλλά με παιχνίδι περισσότερο από τον Άρη, ενώ ο Αστέρας με 13 πόντους είναι δέκατος.

Οι Αρκάδες αντιπαρήλθαν χωρίς κραδασμούς την αρχική επιθετικότητα των (τύποις) γηπεδούχων, έχοντας μάλιστα μια καλή στιγμή στο 17΄ με τον Τριανταφυλλόπουλο, η προβολή του οποίου μετά από εκτέλεση φάουλ του Μεντιέτα έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι.

Στο 20΄ η κεφαλιά του Μακέντα είχε την ίδια κατάληξη, για να χαθεί η ευκαιρία του αγώνα δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 45λεπτου: ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο που «τράνταξε» το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου, με την μπάλα να επιστρέφει στον αφύλαχτο Σιμόν που δεν κατάφερε σε άδειο τέρμα να την σπρώξει στα δίχτυα.

Στο 52ο λεπτό η ομάδα των βορείων προαστίων είχε νέα μεγάλη στιγμή, με τον Παντελίδη να περνά εντυπωσιακά ανάμεσα από δύο παίκτες του Αστέρα, να σουτάρει και τον Παπαδόπουλο να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση με το ένα χέρι.

Η Κηφισιά συνέχισε να είναι πιο επικίνδυνη αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, καθώς στο 66΄ ο Τεττέη έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο και σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Αστέρας ξαναφάνηκε στο παιχνίδι ύστερα από αρκετή ώρα στο 73ο λεπτό, όταν ο Μακέντα γύρισε, σούταρε και υποχρέωσε τον Ραμίρες να πέσει για να μπλοκάρει, ενώ το ίδιο έκανε και στο 81΄, στο εν κινήσει τελείωμα του Τζοακίνι.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης
Κίτρινες: Αμανί – Τριανταφυλλόπουλος, Εμμανουηλίδης, Όκο
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (18΄ Μαϊντάνα), Πέρεθ, Aμανί (65΄ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε (84΄ Σόουζα), Τεττέη.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (59΄ Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72΄ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (59΄ Τζοακίνι), Κετού, Μακέντα (84΄ Όκο).

