«Το παιδί»: Η Άρτεμις κάνει μια μακάβρια ανακάλυψη – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 15 έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00.

Ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα και αποφασίζουν να φύγουν μόνιμα στην Αθήνα. Οι χωριανοί ανακαλύπτουν ποιος ήταν πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα, όμως ένα λάθος του Χρυσόδημου τους κάνει να ανακαλύψουν ένα ακόμη μυστικό. Η Άρτεμις βοηθάει την Ανθούλα και τον Δημήτρη σε ένα νέο μυστήριο, όμως η έρευνα την οδηγεί σε μια μακάβρια ανακάλυψη. Η ίδια στρέφεται στη Στράτο, όμως αυτή, μαζί με χωριό, προσπαθούν να την αποπροσανατολίσουν και τελικά καταφεύγουν σε πιο δραστικά μέτρα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 51o

Η Στράτος προσπαθεί να διαχειριστεί όσα έμαθε και αναπολεί το παρελθόν. Ο Πέτρος ζητάει από την Άρτεμη να ξεκαθαρίσουν τι είδους σχέση έχουν, ενώ παράλληλα και οι δύο ανησυχούν για τη Σίσσυ που εξαντλεί τον εαυτό της σε επικίνδυνο βαθμό. Παράλληλα, ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Ανθούλα το πώς φαντάζεται το μέλλον τους. Στο κομμωτήριο μαζί με την Τίτικα, η Μαίρη και η Μίνα τσακώνονται για το ποια είναι πιο φεμινίστρια. Αργότερα, ο Ξάνθος κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Μίνα, όμως, της βάζει και ένα μεγάλο δίλημμα. Τέλος, οι χωριανοί ανακαλύπτουν ποιος ήταν πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα, όμως ένα λάθος του Χρυσόδημου τους κάνει να ανακαλύψουν ένα ακόμη μυστικό.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 52ο

Στο σπίτι, όλοι στολίζουν για να φτιάξουν τη διάθεση της Σίσσυ μετά την περιπέτεια στην υγεία της. Η Βάνα τής κάνει life coaching μιλώντας της για το δικό της παρελθόν. Μετά από μια μεγάλη συνάντηση στο καφενείο, η Βούλα αγχώνεται για το μέλλον του παιδιού τους και ο Παρασκευάς προσπαθεί να την ηρεμήσει. Η Άφρο και ο Χρυσόδημος στολίζουν την καντίνα και δίνουν ερωτικές συμβουλές στον Μιχαήλ. Η Μίνα αποφασίζει να φύγει μόνιμα μαζί με τον Ξάνθο στην Αθήνα. Στο μεταξύ, η Άρτεμις βοηθάει την Ανθούλα και τον Δημήτρη σε ένα νέο μυστήριο, όμως η έρευνα την οδηγεί σε μια μακάβρια ανακάλυψη.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 53o

Η Άρτεμις στρέφεται στη Στράτο σχετικά με την ανακάλυψη που έκανε, όμως αυτή, μαζί με όλο το χωριό, προσπαθούν να την αποπροσανατολίσουν. Όταν η Άρτεμις αποφασίζει να απευθυνθεί σε κάποιον ανώτερο, οι χωριανοί καταφεύγουν σε πιο δραστικά μέτρα. Ο Μιχαήλ δέχεται επίμονα τηλεφωνήματα προκαλώντας ενόχληση στην Ιρίνα και τα σχόλια του Γιώργου. Όσο η Άρτεμις παραμένει εξαφανισμένη, οι οικείοι της αρχίζουν και ανησυχούν. Ο Πέτρος με τη Βάνα την ψάχνουν, όμως γίνονται μάρτυρες μιας ύποπτης συνάντησης του Πάκη. Ο Δημήτρης, με τη βοήθεια του Γερμανού, αλλά και της Ιρίνας, ψάχνει και αυτός την Άρτεμη και είναι κοντά στο να τη βρει.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 54ο

Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι προετοιμασίες για το ρεβεγιόν στο καφενείο κορυφώνονται. Παράλληλα, οι χωριανοί παρακολουθούν την Άρτεμη, φοβούμενοι ότι θα τους καταδώσει. Η Βάνα μιλάει στον Παρασκευά για την περίεργη συνάντηση που είδε. Στην καντίνα, ο Γιώργος γνωρίζεται με τον Δημήτρη και τον βοηθά να διαλέξει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Το βράδυ, στο ρεβεγιόν, όλοι φαίνεται να ξεχνάνε τα προβλήματά τους, όμως η γιορτινή ατμόσφαιρα διαταράσσεται από την απρόσμενη επιστροφή ενός οικείου προσώπου. Τέλος, ο Δημήτρης προσπαθεί να μιλήσει στην Άρτεμη για ένα δώρο που δέχτηκε από την Ιρίνα, όμως δεν προλαβαίνει, αφού ο χειρότερος εφιάλτης τους γίνεται πραγματικότητα.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη