«Το παιδί»: Ο μηχανικός που θα αναλάβει το φράγμα καταφθάνει στο χωριό – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Η Άρτεμις προσπαθεί να πείσει την Ιρίνα να μην αποκαλύψει στον Δημήτρη πως είναι η μητέρα του, ενώ παράλληλα, αποκαλύπτει στον Πέτρο πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά και η αντίδρασή του την αφήνει μετέωρη. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 8 έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00.

Στο χωριό καταφθάνει ο μηχανικός που θα αναλάβει το φράγμα και όλοι θέλουν να τον ξεφορτωθούν, όμως η Μίνα στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά τους για δικούς της λόγους. Η Σίσσυ και ο Θέμης ετοιμάζουν τον γάμο, όμως καταλήγουν να τσακώνονται. Τέλος, η Βούλα και ο Παπάς κάνουν άλλη μία αθλητική εκπομπή, όμως, ένας ανώνυμος τηλεθεατής απειλεί να τους εκθέσει καθώς φαίνεται να ξέρει τα πάντα για την υπόθεση του εξαφανισμένου Δημάρχου.

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 47o

Η Άρτεμις προσπαθεί να πείσει την Ιρίνα να μην αποκαλύψει στον Δημήτρη πως είναι η μητέρα του. Ταυτόχρονα, η Βάνα κάνει μάθημα σεξουαλικής αγωγής στον Δημήτρη. Η Σίσσυ και ο Θέμης ανακοινώνουν στις οικογένειές τους τα μεγάλα νέα, όμως κάποιοι έχουν ενστάσεις. Η Άφρο δέχεται κακόβουλα σχόλια για τη σεξουαλικότητά της, αλλά βρίσκει υποστήριξη από ένα απρόσμενο πρόσωπο.

Στο χωριό καταφθάνει ο μηχανικός που θα αναλάβει το φράγμα και όλοι θέλουν να τον ξεφορτωθούν, όμως η Μίνα στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά τους για δικούς της λόγους. Τέλος, η Στράτος κάνει μια μεγάλη εξομολόγηση στη Βάνα σχετικά με τον πατέρα της Ανθούλας.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 48ο

Η Άρτεμις αποκαλύπτει στον Πέτρο πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά και η αντίδρασή του την αφήνει μετέωρη. Η Σίσσυ και ο Θέμης ετοιμάζουν τον γάμο, όμως καταλήγουν να τσακώνονται. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα κάνουν μια συζήτηση για τους γονείς που δεν γνώρισαν ποτέ – τη μητέρα του ενός και τον πατέρα της άλλης.

Ο Βλαδίμηρος πιέζει τον Γερμανό και η Βάνα αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Η Μίνα δεν θέλει να προδώσει τον νεανικό της έρωτα, τον Ξάνθο, όμως το χωριό τη φέρνει σε δύσκολη θέση όταν κάνει διάρρηξη στο ενοικιαζόμενό του. Τέλος, η Ιρίνα έχει μια συνάντηση που απειλεί να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 49o

Ο Πέτρος ετοιμάζει μια έκπληξη στην Άρτεμη για να απολογηθεί, ενώ και ο Θέμης ετοιμάζει μια δική του έκπληξη στη Σίσσυ για να της φτιάξει την διάθεση. Η Μίνα προσπαθεί να πείσει τον Ξάνθο να αφήσει το έργο για το φράγμα, αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί πως εκείνος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει. Η Ιρίνα τακτοποιεί το θέμα του Βλαδίμηρου, όμως έρχεται αντιμέτωπη με τον Γερμανό, ο οποίος υποψιάζεται πως η ‘Ρένα’ δεν είναι αυτή που δείχνει.

Η Βούλα και ο Παπάς κάνουν άλλη μία αθλητική εκπομπή, όμως, ένας ανώνυμος τηλεθεατής απειλεί να τους εκθέσει καθώς φαίνεται να ξέρει τα πάντα για την υπόθεση του εξαφανισμένου Δημάρχου συμπεριλαμβανομένης της ενοχής τους.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – Eπεισόδιο 50ό

Οι χωριανοί ψάχνουν ποιος κρύβεται πίσω από το απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε στην αθλητική εκπομπή. Η Άρτεμις και ο Θέμης παρατηρούν ένα νέο κόλλημα της Σίσσυ με τις θερμίδες και ανησυχούν για εκείνη. Παράλληλα, η Ιρίνα και ο Δημήτρης ανακαλύπτουν πως έχουν ακόμη περισσότερα κοινά. Ο Τόλης μαθαίνει ένα μεγάλο μυστικό της Ευαγγελίας που τη βαραίνει εδώ και καιρό.

Η Μίνα κρυφακούει μια συζήτηση του Πάκη με τον Ξάνθο σχετικά με την πορεία του φράγματος. Τέλος, μία εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Ελένη, φέρνει τη Στράτο αντιμέτωπη με μια σοκαριστική αποκάλυψη σχετικά με τον πατέρα της Ανθούλας.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη