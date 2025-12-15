Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα ζητεί αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από τη Euroclear – «Νομικός εφιάλτης για την ΕΕ»

Σύνοψη από το

  • Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 230 δισεκ. δολάρια ως αποζημίωση από τη Euroclear.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω των σχεδίων της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αξίας σχεδόν 210 δισεκ. ευρώ, για να υποστηρίξει την Ουκρανία.
  • Νομικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν ταχεία απόφαση εναντίον της Euroclear από το Εμπορικό Δικαστήριο της Μόσχας, με τη Ρωσία να μπορεί να επιδιώξει την εφαρμογή της σε «φιλικές» δικαιοδοσίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα ζητεί αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από τη Euroclear – «Νομικός εφιάλτης για την ΕΕ»

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση από τη Euroclear, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σ’ αυτό που το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι ένας νομικός εφιάλτης για την ΕΕ λόγω των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει τα αξίας σχεδόν 210 δισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, που έχουν παγώσει στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία, για να υποστηρίξει ένα δάνειο για τις στρατιωτικές και τις μη στρατιωτικές ανάγκες του Κιέβου το 2026 και το 2027.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία, επιχειρηματολογώντας ότι πρέπει να στηρίξουν την Ουκρανία επειδή δεν θέλουν η Μόσχα να επιτεθεί μια μέρα στο ΝΑΤΟ – κάτι που η Ρωσία αρνείται πως σχεδιάζει να κάνει.

Νομικοί εμπειρογνώμονες περιμένουν ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Μόσχας θα εκδώσει μια ταχεία απόφαση εναντίον της Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα το Βέλγιο που διακρατεί τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έλαβε την προσφυγή της κεντρικής τράπεζας στις 12 Δεκεμβρίου, ζητώντας 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια – την πλήρη αξία των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Αν κερδίσει η κεντρική τράπεζα, θα μπορούσε να επιδιώξει σε άλλες δικαιοδοσίες την εφαρμογή της απόφασης σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του Euroclear, κυρίως σε δικαιοδοσίες που θεωρούνται «φιλικές» από τη Ρωσία.

Η Euroclear δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ραντεβού από σήμερα για ιατρικές εξετάσεις με ένα κλικ μέσω του MyHealth app

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο 2025 – Δείτε αναλυτι...

IRIS: Τι αλλάζει μετά την Πρωτοχρονιά στις συναλλαγές και ποιες θα είναι «επικίνδυνες»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους «ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημ...
12:53 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο γιος τους ανακρίνεται για τη δολοφονία τους – Η γνωριμία του ζευγαριού που επηρέασε το τέλος της ταινίας «When Harry Met Sally»

Ο θάνατος του διάσημου, αγαπητού και απόλυτα επιτυχημένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγο...
11:38 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής, τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bon...
11:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, τουλάχιστο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα