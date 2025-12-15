Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Σύνοψη από το

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ, μαζί με τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων και την Ουκρανία, αποτελεί για την Ελλάδα στρατηγική προτεραιότητα.
  • Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Πρόεδρο της Μολδαβίας για τις επιτυχείς εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι «ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται». Η Ελλάδα θα είναι δίπλα στη Μολδαβία στηρίζοντας την εδαφική της ακεραιότητα.
  • Συζητήθηκαν ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας, με τον κ. Μητσοτάκη να επισημαίνει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική τους σύμπλευση, βλέποντας μεγάλες δυνατότητες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Την πρόθεσή του να επαναλάβει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για την Ελλάδα στρατηγική προτεραιότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας. Να σας συγχαρώ για την επιτυχή διεξαγωγή πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Όπως υπογράμμισε, «παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας. Η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα σας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά κριτήρια. Τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο. Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Συνεχίζοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζήτησαν τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. «Τον περασμένο μήνα υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε μία εναλλακτική διαδρομή ώστε η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, μεταξύ άλλων, ότι συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική σύμπλευση των δύο χωρών με τις δυνατότητες να είναι μεγάλες. «Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα χαρούμε αν μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη»

.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία: Υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

Αρτηριακή πλάκα: Ειδικός στη μακροζωία εξηγεί πώς μπορεί να αντιστραφεί μέσα σε 12 μήνες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 5% στην κατανάλωση -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Συνολικά 150 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΑΒ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:17 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Στις 15:00 οι ανακοινώσεις Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών – «Δεν γίνεται διάλογος με ταχυδρομικά περιστέρια»

Στις 15:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας θα δώσει απάντηση και θ...
13:03 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Πρώτο συνέδριο για τη «Φωνή Λογικής», εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου Συνεδρίου της Φωνής Λογικής. Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ...
12:43 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

LIVE – Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας

Με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγ...
12:41 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων – Όλα όσα προβλέπει

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα