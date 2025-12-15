Κρεμλίνο: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους «ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών

  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και υπόκειται σε ειδική συζήτηση.
  • Η Ρωσία αναμένει να ενημερωθεί από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες που θα έχουν στο Βερολίνο Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αναφορικά με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση της κρίσης.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να απαρνηθεί τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να αποσύρει τα στρατεύματα της από το Ντονμπάς και να παραμείνει ουδέτερη, χωρίς να επιτρέψει την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και σημείωσε ότι υπόκειται σε ειδική συζήτηση.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι εγκαταλείπει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ – Διπλωματικός πυρετός στην Ευρώπη σε μια κρίσιμη εβδομάδα

«Φυσικά αυτό το θέμα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους και φυσικά υπόκειται σε ειδική συζήτηση», δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία αναμένει να ενημερωθεί από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες που θα έχουν στο Βερολίνο Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αναφορικά με ένα σχέδιο για τη διευθέτηση της κρίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να απαρνηθεί τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά και να αποσύρει τα στρατεύματα της από το 10% της περιοχής του Ντονμπάς (επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) που εξακολουθεί να ελέγχει.

Η Μόσχα απαιτεί επίσης η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

