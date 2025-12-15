Πρώτο συνέδριο για τη «Φωνή Λογικής», εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου Συνεδρίου της Φωνής Λογικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:

«Με συγκίνηση, υπερηφάνεια και πρωτοφανή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ.
Ένα Συνέδριο που γράφει ιστορία.

Έλληνες κι Ελληνίδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και βρέθηκαν μαζί, ενωμένοι, για έναν κοινό σκοπό: να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δυνατή, ελεύθερη και αξιοπρεπή. Για μια Ελλάδα που αξίζουμε και οφείλουμε στα παιδιά μας.

Το Συνέδριο εξέλεξε ομόφωνα Πρόεδρο της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ψήφισε το Καταστατικό του κόμματος και ενέκρινε το κείμενο Θέσεων και Αρχών, θέτοντας στέρεες βάσεις για το πολιτικό μας μέλλον και το εθνικό μας καθήκον.

Με απόλυτη τάξη και διαφάνεια ολοκληρώθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των 70 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με τα επίσημα αποτελέσματα να εγκρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου κορυφώθηκαν με την καταπληκτική ομιλία της Προέδρου, μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού, πίστης και αποφασιστικότητας. Ένα κλίμα που γέννησε ελπίδα και έστειλε προς κάθε κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα νίκης, ενότητας και πολιτικής ανατροπής.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ γεννήθηκε από την ανάγκη.
Μεγάλωσε με την πίστη.

Και από σήμερα, προχωρά ακόμα πιο δυνατά με πυξίδα την αγάπη για την Πατρίδα και τα παιδιά μας».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Λατινοπούλου

 

