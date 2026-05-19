Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας – Τι προβλέπει

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ελλάδα, ΗΠΑ, Κάθετος Διάδρομος
Την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έλαβε το διακομματικό Νομοσχέδιο για την Προώθηση της Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας (U.S.-Greece Defense Cooperation Advancement Act), το οποίο προβλέπει την επανέγκριση για πέντε χρόνια της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γνωστού ως IMET.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από τους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, συμπροέδρους και αντιπροέδρους της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο, έχει στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Κρις Πάπας: «Απαραίτητος εταίρος των ΗΠΑ η Ελλάδα»

Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα «απαραίτητο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας, σημειώνοντας ότι η βοήθεια μέσω του IMET αποτελεί «κρίσιμο στοιχείο» της διμερούς σχέσης. Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να πιέζει για την ψήφιση του νομοσχεδίου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας.

Γκας Μπιλιράκης: «Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ»

Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν μια ισχυρή και διαρκή εταιρική σχέση, η οποία στηρίζεται στην κοινή δέσμευση στη δημοκρατία, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει «αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ» και βασικός εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ντίνα Τάιτους ανέφερε ότι η διπλωματική σχέση και η αμυντική εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας είναι πολύ σημαντικές για να παραβλέπονται, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το νομοσχέδιο όταν έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη σημείωσε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή εταιρική σχέση με την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο εταίρο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως πρόσθεσε, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας είναι σήμερα «πιο σημαντική από ποτέ».

Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις American Hellenic Institute (ΑΗΙ), AHEPA και Hellenic American Leadership Council (HALC).

Σύμφωνα με τους εισηγητές του, οι πιστώσεις του IMET για την Ελλάδα συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών εκπαίδευσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στη δημιουργία επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών. Παράλληλα, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ως στρατηγικό σύμμαχο στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

