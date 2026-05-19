Κίνηση… παντού: «Κατακόκκινος» ο Κηφισός, προβλήματα σε Κηφισίας, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 

Πολλά προβλήματα καταγράφονται για ακόμη μία ημέρα στην Αττική, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλούς από τους κεντρικούς άξονες.

Συγκεκριμένα στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός. Οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο, από την Κατεχάκη έως το Νέο Ψυχικό και στην κάθοδο από την Κατεχάκη έως την Πανόρμου.

Με χαμηλές ταχύτατες κινούνται οι οδηγοί και στο κέντρο την Αθήνας, με προβλήματα να καταγράφονται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κατεχάκη (στο ρεύμα από Ηλιούπολη), στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στην Σταδίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού,.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά.

