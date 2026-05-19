«Ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα» είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα» επεσήμανε.

«Όλες οι διαδικασίες και οι στάσεις να συμβάλλουν σε μια ευρεία συνεργασία» πρόσθεσε. «Συνεργασίες, καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, συναινέσεις για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό» δήλωσε.

«Συμβάλλω με τη στάση μου να υπάρχει διέξοδος την επόμενη ημέρα» συμπλήρωσε.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με όσους θέλουν» περιέγραψε, τονίζοντας ότι ο κόσμος ζητάει συνεργασίες.