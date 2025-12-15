Ρωσία: Το συγκρότημα «Pussy Riot» χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Το συγκρότημα «Pussy Riot» χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο
Φωτογραφία: Reuters

Το ρωσικό φεμινιστικό πανκ συγκρότημα Pussy Riot, που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίστηκε σήμερα εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο της Μόσχας, το οποίο απαγόρευσε τη δραστηριότητά του εντός της Ρωσίας έπειτα από αίτημα της εισαγγελίας.

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε από τη δικαστική υπηρεσία της Μόσχας ακολουθεί δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου, η οποία επέβαλε ποινές φυλάκισης ερήμην έως και 13 ετών σε πέντε από τα μέλη του συγκροτήματος κρίνοντάς τα ένοχα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Τα μέλη του συγκροτήματος, που έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες» από τις αρχές, απέρριψαν τότε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Το συγκρότημα, τα μέλη του οποίου βρίσκονται εκτός Ρωσίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2012, αφότου φυλακίστηκε γιατί πραγματοποίησε διαμαρτυρία κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία της Μόσχας.

Το συγκρότημα, το οποίο αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει γίνει έκτοτε σύμβολο της διαμαρτυρίας κατά του Κρεμλίνου.

Η Νάντια Τολοκονίκοβα, ιδρύτρια του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ και τη σύλληψη της οποίας επιδιώκουν οι ρωσικές αρχές, αγνόησε τον περασμένο μήνα την επιδίωξη της Μόσχας να χαρακτηριστεί εξτρεμιστικό το συγκρότημα.

«Αν το να λες την αλήθεια είναι εξτρεμισμός, τότε είναι χαρά μας που είμαστε εξτρεμίστριες», έγραψε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα φάρμακα για την παχυσαρκία: Υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

Αρτηριακή πλάκα: Ειδικός στη μακροζωία εξηγεί πώς μπορεί να αντιστραφεί μέσα σε 12 μήνες

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,1% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 5% στην κατανάλωση -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Συνολικά 150 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΑΒ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους «ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημ...
11:38 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: 1 εκατ. δολάρια σε δωρεές για τον ήρωα που τραυματίστηκε αφοπλίζοντας τον έναν δράστη – «Πάω να πεθάνω…»

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φονικής, τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bon...
11:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Τα ονόματα των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση – Η 10χρονη Ματίλντα και ο επιζών του Ολοκαυτώματος που έσωσε τη γυναίκα του

Σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, τουλάχιστο...
10:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κάγια Κάλας: «Αυτή θα είναι μια αποφασιστικής σημασίας εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας»

Η εβδομάδα που ξεκινάει στις Βρυξέλλες θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα